Affaire Baupin : l'élue écologiste du Mans, Elen Debost, "fébrile" avant le jugement

Le Mans, France

Cette affaire a révélé au grand jour le sexisme des partis politiques français. L'ex-député écologiste Denis Baupin a porté plainte pour diffamation contre Mediapart et France Inter quand ils ont révélé, le 9 mai 2016, que plusieurs femmes de son parti l'accusaient d'agressions sexuelles. Mais le procès s'est complètement retourné contre lui en février dernier. On attend ce vendredi 19 avril 2019 le jugement de ce qui est devenu l'affaire Baupin. Invitée de France Bleu Maine, l'élue écologiste du Mans, Elen Debost, fait partie des femmes qui ont témoigné lors du procès.

"J'ai mis mes peintures de guerre" dit-elle en s'installant dans les studios de France Bleu Maine au matin de cette journée qui conclut près de trois ans de tensions. Car depuis qu'elle a évoqué publiquement les SMS graveleux reçus de la part de Denis Baupin, membre de son propre parti, la vie d'Elen Debost n'a pas été simple.

"Enfin on écoute les femmes"

Pour elle, le procès en février dernier et les révélations de l'affaire Baupin ont contraint les partis politiques à s'interroger sur les comportements sexistes en leur sein. "Les femmes ont toujours parlé mais enfin on les écoute" assure Elen Debost. Et de prendre pour exemple les agissements sexistes dénoncés par des jeunes femmes communistes quelques jours après le procès. "J'imagine que ça a permis à des femmes de se dire : 'Allez, nous aussi maintenant on l'ouvre."

Mais le changement de mentalités est long à venir. "Au conseil municipal du Mans, la solidarité des élus se compte sur les doigts d'une main et pas forcément dans ma majorité. On a même l'impression qu'on fait peur mais ça ne change pas les attitudes paternalistes et sexistes, parce qu'il va falloir que ça monte au cerveau et qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose de profond, d'appeler les femmes par leur prénom en conseil municipal par exemple, de leur couper la parole systématiquement, non ça n'a pas du tout cessé."

"Fébrile" avant le jugement

En attendant le jugement ce vendredi, Elen Debost se dit "fébrile". Pour elle, il y a trois possibilités : "Soit la justice donne raison à Baupin et ça veut dire qu'on renvoie victimes et presse à leur silence. Soit le tribunal nous relaxe et nous donne au moins raison d'avoir parlé et suit le réquisitoire de la procureure. Soit, non seulement nous sommes relaxés, mais M. Baupin est condamné à verser des dommages et intérêts aux six femmes, aux deux témoins et à la presse qu'il a traînées devant les tribunaux en ne se rendant même pas, lui, au tribunal. Ça ferait jurisprudence et ça découragerait fortement les agresseurs de _recourir à ce type de procédure pour museler leurs victimes_."

Denis Baupin avait porté plainte pour "laver son honneur" mais n'est jamais venu à l'audience. L'absence de l'ancien élu écologiste avait été tancée par la représentante du parquet, qui avait, le 9 février, salué "le courage" des femmes venues à la barre.