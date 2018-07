Au moment de sa suspension pour avoir frappé et molesté deux manifestants en marge d'une manifestation parisienne, Alexandre Benalla se trouvait en Bretagne, selon l'avocat de ce proche collaborateur d'Emmanuel Macron.

Bretagne, France

L'affaire Alexandre Benalla continue d'agiter le gouvernement, plusieurs jours après la publication d'une vidéo montrant ce proche collaborateur d'Emmanuel Macron en train de frapper deux manifestants, en marge d'une manifestation le 1er mai dernier à Paris.

Interrogé par France Info, Maître Laurent-Franck Lienard, l'avocat d'Alexandre Benalla explique que son client se trouvait en Bretagne au moment de sa suspension.

Maître Laurent-Franck Lienard sur France Info : "Entre le 4 et le 19 mai [au moment de sa suspension, ndlr] Alexandre Benalla était en Bretagne" et n'a donc pas pu participer à des réunions pendant sa suspension"

"Entre le 4 et le 19 mai, Alexandre Benalla était en Bretagne et ses tickets de carte bleue le confirme, ajoute Maître Laurent-Franck Lienard. Mon client sert de fusible à ceux qui veulent viser la Présidence. Il fait l'objet d'une manœuvre politique dont il a du mal à comprendre les ressorts."

Les auditions se poursuivaient ce mardi. Après Gérard Collomb et le préfet de police de Paris lundi, Patrick Strzoda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et ex-préfet de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine devait notamment être entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale dès 16 heures 30.