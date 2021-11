Affaire Benalla : l'ancien collaborateur de l'Élysée condamné à trois ans de prison dont un an ferme

Il comparaissait pour douze infractions. Alexandre Benalla a été condamné ce vendredi 5 novembre à trois ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique par le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien collaborateur de l'Élysée était notamment poursuivi pour des violences commises en marge de la manifestation du 1er mai 2018, place de la Contrescarpe, à Paris. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet, qui avait demandé 18 mois d'emprisonnement avec sursis contre l'ancien chargé de mission de l'Élysée.

Alexandre Benalla a également été condamné à une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 5 ans, d'une interdiction de port d'arme pendant 10 ans ainsi qu'à une amende de 500 euros. Le tribunal a choisi cette peine "au regard de la gravité des multiples faits, des missions que vous exerciez, qui exigeaient de vous rigueur et exemplarité, de votre comportement insupportable au corps social", a précisé la présidente du tribunal, Isabelle Prévost-Desprez.

Alexandre Benalla a été reconnu coupable ce vendredi de "violences volontaires en réunion", "port d'arme prohibé" et "usage de passeports diplomatiques". Il exécutera sa peine d'un an de prison ferme sous bracelet électronique au domicile de sa mère dans l'Eure. La présidente du tribunal de Paris estime qu'Alexandre Benalla n'a pas fourni des pièces justificatives toujours fiables lors de ce procès : "Il me semble que vous ayez menti par omission", a-t-elle lancé à la lecture du jugement. Elle a par ailleurs dénoncé son "mépris pour la justice".

"Vous avez été investi d'une certain pouvoir, réel au regard de vos fonctions, supposé du fait de votre proximité avec le président de la République", a déclaré la présidente du tribunal ce vendredi. Pour Isabelle Prévost-Desprez, Alexandre Benalla a "trahi la confiance qui vous a été faite par cette nomination".

L'affaire Benalla avait éclaté au cœur de l'été 2018. Le journal Le Monde avait alors publié une vidéo sur laquelle apparaît Alexandre Benalla, avec un casque de force de l'ordre, en train de brutaliser deux personnes sur la place de la Contrescarpe à Paris, en marge de la manifestation du 1er mai. Ces deux manifestants avaient lancé auparavant des projectiles contre la police. Mais l'ancien collaborateur de l'Élysée n'avait pas de rôle d'observateur ce jour-là. Il est également reproché à Alexandre Benalla d'avoir utilisé, après son licenciement, deux passeports diplomatiques pour voyager en Afrique et en Israël. Une autre affaire était jugée lors de ce procès, celle du selfie réalisé en 2017 à Poitiers. Ce 28 avril 2017, en pleine campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla pose sur une photo avec deux autres agents de sécurité chargés de la protection du candidat et une serveuse. Sur ce cliché, Alexandre Benalla braque une arme à feu en direction de la jeune femme, alors qu'à cette époque il n'était pas autorisé à détenir une arme à feu en dehors du QG de campagne d'En Marche.

Trois autres personnes étaient poursuivies

Trois autres prévenus étaient poursuivis dans ce procès. Vincent Crase, ancien employé de La République en Marche et ami d'Alexandre Benalla, a été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, interdiction de port d'arme durant 10 ans et 500 euros d'amende. Ce jugement est bien supérieur aux réquisitions du parquet qui avait requis en septembre dernier un an de prison avec sursis.

Deux policiers de la préfecture de police de Paris étaient aussi jugés, notamment pour avoir transmis des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla. Maxence Creusat et Laurent Simonin ont été respectivement condamné à 500 euros d'amende et à trois mois de prison avec sursis, sans inscription au casier judiciaire pour les deux agents.