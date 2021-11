Affaire Benalla : l'ancien collaborateur de l'Élysée sera fixé sur son sort ce vendredi

Alexandre Benalla sera fixé sur son sort ce vendredi 5 novembre. Après trois semaines de procès en septembre, le tribunal correctionnel de Paris doit rendre son jugement. L'ancien chargé de mission de l'Élysée est jugé entre autres pour ses agissements lors de la manifestation du 1er mai 2018, place de la Contrescarpe, à Paris. Deux autres dossiers sont également jugés dans ce procès, les passeports diplomatiques et le selfie avec un pistolet. Le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis à son encontre.

La scène filmée, et dévoilée par Le Monde, a été à l'origine d'un véritable scandale politique. Dans une vidéo, on peut apercevoir ce 1er mai 2018, à Paris, Alexandre Benalla, casque des forces de l'ordre sur la tête, brassard de police sur le bras, se détacher d'un groupe de CRS pour s'en prendre violemment à deux manifestants qui avaient lancé des projectiles contre la police. L'ancien collaborateur de l'Élysée n'avait pourtant qu'un rôle d'observateur ce jour-là. Il est donc jugé pour "violences volontaires en réunion" et "immixtion sans titre dans l'exercice d'une fonction publique". Son ami et ancien collègue, Vincent Crase, ex-employé d'En Marche et deux policiers sont également poursuivis. Un an avec sursis a été requis à l'encontre de Vincent Crase. Le parquet a requis deux et quatre mois de prison avec sursis à l'encontre des deux commissaires de la préfecture de police de Paris.

Alexandre Benalla est aussi poursuivi pour deux autres affaires : l'affaire des passeports diplomatiques et un selfie avec pistolet. L'ex-chargé de mission à l'Élysée est soupçonné d'avoir illégalement utilisé, après son licenciement, deux passeports diplomatiques pour voyager en Afrique et en Israël où il entamait une reconversion en tant que consultant international en sécurité. Il est aussi accusé d'avoir produit un faux pour obtenir un passeport de service, ce qu'il nie. Il reconnaît en revanche avoir bien fait usage "par confort personnel" de ces passeports.

Alexandre Benalla est également jugé pour une photo prise le 28 avril 2017 à Poitiers, pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Sur ce qui s'apparente à un selfie, une serveuse pose avec trois agents de sécurité chargés de la protection d'Emmanuel Macron. On y aperçoit Alexandre Benalla braquer une arme à feu en direction de la jeune femme. Le cliché, révélé un an plus tard par Médiapart, fait immédiatement polémique car Alexandre Benalla n'était alors pas autorisé à détenir une arme à feu en dehors du QG de campagne d'En Marche. Il est donc poursuivi pour "détention" et "port d'arme de catégorie B".

Lors du procès, l'avocate d'Alexandre Benalla, Me Jacqueline Laffont, a demandé au tribunal de se "départir" du "raz-de-marée médiatique" qui a entraîné "excès, dérives". La défense a ainsi plaidé la relaxe pour toutes les poursuites à l'exception de l'utilisation, reconnue, des passeports diplomatiques.