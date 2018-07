Château-Gontier, France

Jean Arthuis est un proche d'Emmanuel Macron. C'est lui qui avait organisé son déplacement en Mayenne pendant la campagne électorale. Le député européen s'est donc exprimé sur l'affaire qui embarrasse le pouvoir en postant un message sur twitter.

L’affaire Benalla est grave. Les décisions appropriées ont été prises. Les enquêtes lancées vont apporter la lumière nécessaire. Les oppositions et chroniqueurs n’ont ils d’autres sujets plus préoccupants à traiter pour remettre la France et l’Europe d’aplomb?’ — Jean Arthuis (@JeanArthuis) July 21, 2018

Le commentaire de l'élu mayennais a été vu par des milliers d'internautes. Certains ont apprécié la réaction de Jean Arthuis. D'autres, en revanche, se sont émus de tels propos.

Florilège : "Ne tentez pas de minimiser cette #AffaireBenalla et laissez la presse faire son boulot. Railler les journalistes ce n'est pas très démocratique!", "Franchement cher Jean je suis surpris de ton aveuglement. Cette affaire est gravissime par ce qu’elle révèle. Le #watergate a aussi commencé par un fait divers...", "Cher Monsieur, les politiques me dégoûtent. Ils devraient être l’exemple, ceux qui nous gouvernent sont la lie, et vous les cautionnez. Ne vous étonnez pas que les gens ne votent plus", "le peuple veut savoir "TOUT" ce que l'exécutif lui a caché. Que cela vous plaise ou non, nous sommes encore en #democratie!!!", "Monsieur le député européen, au vu de l'expérience politique qui est la vôtre, il est absolument consternant de constater, toute hypothèse de mauvaise foi mise à part, que vous êtes complètement hors sol, et que vous ne prenez pas la mesure de la gravité de la situation. Triste".