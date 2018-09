Alexandre Benalla devant la commission des lois du sénat hier matin : plus de deux et demi de questions et un ancien collaborateur du cabinet d'Emmanuel Macron beaucoup moins irrévérencieux qu'il y a une semaine lorsqu'il qualifiait le président de cette commission de petit marquis...

Cher, France

Alexandre Benalla s'est expliqué durant plus de deux heures et demi, mais il n'a pas convaincu tout le monde : le sénateur divers droite du Cher, François Pillet, premier vice-président de la commission des lois du Sénat, n'est pas dupe des explications fournies par l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron. François Pillet n'est pas du tout convaincu des explications qu'a fournies Benalla concernant son port d'arme par exemple : " Il nous a baladés avec un certain talent, mais il nous a baladés. Pourquoi aurait-il un port d'arme pour sa sécurité personnelle, alors que le directeur de cabinet, le secrétaire général de l'Elysée, qui sont quand même hiérarchiquement bien au-dessus de lui, n'en ont jamais éprouvé le besoin. C'est évident que ce n'est pas du tout crédible. " Pour François Pillet, l'affaire Benalla est assez symptomatique de certains passe-droits en France, dont le sénat doit s'assurer qu'ils ne sont pas préjudiciables au bon fonctionnement de nos institutions : " La manière dont il a obtenu son permis de port d'arme, dont il se servait d'une voiture particulière et d'autres éléments montrent effectivement que quand on est très près du plus haut niveau de pouvoir, les portes s'ouvrent très facilement. Notre commission n'est pas là pour juger des faits commis par Alexandre Benalla le 1er mai à Paris, mais de contrôler que la sécurité du Président de la République est bien assurée dans les règles, par le ministère de l'intérieur et qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnements qui pourraient être préjudiciables. C'est la seule chose qui nous importe. Et visiblement, il apparaît des contradictions dans les déclarations des différentes personnes que nous sommes amenés à auditionner."