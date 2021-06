Affaire Bernard Tapie : l'Etat demande près de 600 d'euros millions en appel

Les avocats de Bernard Tapie ont plaidé ce mardi en l'absence de l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Son état de santé qui ne lui permettait plus d'être présent à son procès la semaine dernière ne s'est pas amélioré. C'est donc sans lui que l'État et le Consortium de réalisation (CDR), une société détenue par la puissance publique, ont demandé ce mardi 596 millions d'euros en réparation, ainsi que respectivement un million et 300.000 euros de préjudice moral.

Dans ce dossier, Bernard Tapie et ses cinq coprévenus, dont le patron d'Orange Stéphane Richard, sont soupçonnés d'avoir vicié un arbitrage privé, censé mettre fin au long conflit opposant l'entrepreneur et sa banque historique autour de la revente d'Adidas.

En juillet 2008, les arbitres avaient conclu que le Crédit Lyonnais avait commis une "faute" et octroyé 403 millions d'euros à Bernard Tapie. Au civil, la sentence arbitrale a été annulée pour "fraude" en 2015 et Bernard Tapie a déjà été condamné à rembourser l'argent perçu, dont le chiffrage est cependant toujours débattu en justice dans un autre volet de cette affaire tentaculaire. En l'espèce, si la cour faisait droit aux demandes formulées mardi par l'Etat, les sommes éventuellement versées au titre de la condamnation civile seraient déduites.

Demande de report refusée

La semaine dernière Bernard Tapie a fait savoir qu'il ne pouvait plus être présent à son procès à cause de son état de santé. L'ancien président de l'Olympique de Marseille souffre de deux cancers et doit subir des interventions et de lourds traitement. Il a donc demandé un report du procès, une requête aussitôt refusée. La cour estime qu'un renvoi serait contraire au droit des autres prévenus à être jugés dans un "délai raisonnable". En effet, les faits datent de 14 ans et un renvoi a déjà été ordonné en octobre en raison de la santé de l'homme d'affaires. Les défenses de Bernard Tapie et de Maurice Lantourne, ancien conseil et coprévenu de ce dernier, ont formé des pourvois en cassation contre ce refus.

Réquisitoire ce mercredi

Le réquisitoire du parquet général, initialement prévu mardi, aura finalement lieu mercredi matin, avant les plaidoiries de la défense. La décision sera ensuite mise en délibéré à plusieurs mois. En première instance, les six hommes avaient bénéficié d'une relaxe générale. Le parquet avait fait appel.