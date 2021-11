Affaire Bernard Tapie : le PDG d'Orange Stéphane Richard condamné à un an de prison avec sursis

Le PDG d'Orange Stéphane Richard a été condamné, ce mercredi, par la cour d'appel de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d'amende dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008 entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Il a annoncé dans la foulée qu'il allait se pourvoir en cassation.

Après une relaxe générale en juillet 2019, la cour d'appel a estimé que l'arbitrage, qui avait octroyé 403 millions d'euros à Bernard Tapie et a depuis été annulé au civil, était bien "frauduleux" en ce qu'il était biaisé dans le sens des intérêts de l'homme d'affaires. La juridiction d'appel a donc condamné quatre des cinq anciens coprévenus de Bernard Tapie, décédé début octobre.

Condamné pour complicité de détournement de biens publics

Stéphane Richard, qui était à l'époque directeur de cabinet de la ministre de l'Economie Christine Lagarde, a donc été reconnu coupable de complicité de détournement de biens publics. L'ancien magistrat Pierre Estoup et l'avocat historique de Bernard Tapie Maurice Lantourne ont eux été condamnés pour escroquerie, respectivement à trois ans d'emprisonnement ferme et 300.000 euros d'amende, et à trois ans de prison dont un ferme, 300.000 d'amende et une interdiction d'exercice pendant cinq ans.

Maître Lantourne a aussi été reconnu coupable de complicité de détournement de fonds publics. Jean-François Rocchi, ancien président d'une entité chargée de gérer l'héritage du Crédit Lyonnais, a été condamné pour cette même infraction à deux ans de prison avec sursis et 25.000 euros d'amende.