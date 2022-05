Affaire Bonfanti : l'avocat de la famille, Maître Boulloud accuse la justice d'avoir "bâclé l'enquête en 1986"

Le meurtrier présumé de Marie-Thérèse Bonfanti s'appelle Yves Chatain et il a vécu en Chartreuse ces trente dernières années. À l'époque de la disparition de la jeune mère de famille, il avait déjà été entendu et placé brièvement engarde à vue. Mais les enquêteurs n'étaient pas allés plus loin.

"Cette enquête, sur certains aspects, a été bâclée" regrette Maître Boulloud, l'avocat de la famille Bonfanti. "On avait une personnalité qui était quand même troublante puisqu'on sait qu'il avait commis des faits assez graves. On aurait dû s'intéresser assez à cette personnalité" continue-t-il. Le suspect, dans sa jeunesse, avait en effet été condamné pour avoir agressé à deux reprises des jeunes femmes. Il avait tenté d'étrangler l'une d'elles.

Une famille qui a souffert de la justice

Maître Boulloud reconnait que les moyens d'investigation de l'époque étaient différents d'aujourd'hui, "les enquêteurs étaient dirigés par un procureur de la République. Il y a eu un juge d'instruction et on dit que ça suffisait". Ce n'était pas le cas d'après l'avocat de la famille Bonfanti, mais il reconnait que la justice actuelle et les enquêteurs d'aujourd'hui ont fait "un travail phénoménal ! J'ai été tenu informé, j'ai pu tenir informé la famille. On n'a pas appris par la presse ce qui se déroulait. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir [à la conférence de presse de jeudi NDLR]. C'est pour manifester aussi un soutien de la justice à la famille, une famille qui a souffert de la justice il y a quelques années" martèle-t-il.

C'est grâce à la famille de Marie-Thérèse si le dossier n'est pas clôt. Elle avait d'ailleurs relancé l'enquête en 2020 en remettant à la justice un mémoire qui a convaincu le parquet de rouvrir le dossier.