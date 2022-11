Affaire Bonfanti : le meurtrier présumé demande sa remise en liberté devant la chambre de l'instruction

La famille de Marie-Thérèse Bonfanti et son avocat Maitre Boulloud. (de g. à d. Me Boulloud, Françoise, sa sœur, Erika, sa fille, Yvette, sa belle-sœur et Eugène, son frère)

Yves Chatain, 57 ans, en détention provisoire à la prison de Varces depuis mai dernier pour le meurtre, qu'il a avoué en garde à vue, 36 ans après, de Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, à l'époque, à Pontcharra, comparaissait ce matin devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble.

Sa première demande de remise en liberté ayant été rejetée, il avait fait appel d'où cette audience qui a duré une quarantaine de minutes.

Des remords mais surtout l'envie de retrouver la liberté

Interrogé en visioconférence par le président, l'homme, vêtu d'un t-shirt orange, plutôt costaud et le crâne dégarni, a dit qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. "J'ai du mal pour la famille. J'ai des remords. Mais je serai plus utile à la société dehors, en travaillant -et j'ai un employeur prêt à m'embaucher- qu'__en prison où je vis un enfer." a-t-il déclaré.

Dans la salle d'audience, la famille de Marie-Thérèse Bonfanti encaisse des propos qu'elle ne peut pas entendre. Il y a là, autour de leur avocat, Maitre Boulloud, Françoise et Eugène Saia, la sœur et le frère de Marie-Thérèse Bonfanti, sa fille Erika, qui n'avait que 4 ans quand sa maman a disparu, et Yvette, l'épouse d'Eugène. Cette dernière s'est beaucoup occupé des enfants de Marie-Thérèse, après sa disparition. Car la jeune mère de famille venait d'avoir un bébé, un petit garçon, Flavien, 6 mois, qu'elle allaitait encore.

Erika, la fille de Marie-Thérèse, entourée de son oncle et de sa tante © Radio France - Véronique Pueyo

Une demande de remise en liberté, indécente pour la famille Bonfanti/Saia

"Et nous l'enfer, on le vit depuis 36 ans__" rétorque, après l'audience, Françoise Saia, l'une des sœurs de Marie-Thérèse. "L'enfer que mes parents ont vécu de ne pas savoir où était leur fille, de ses enfants, qui ont dû grandir sans l'amour maternel, même si leur papa était présent. Il ne se rend pas compte de ce qu'il dit."

C'est la première fois que la famille voyait l'homme qui leur a ôté Marie-Thérèse : "On met enfin un visage sur un nom !" lâche Françoise

"J'ai vu un homme qui ne réagissait pas vraiment, qui n'avait aucune émotion" souligne, à son tour, Erika, la fille de Marie-Thérèse. "Sa demande de remise en liberté est indécente mais lui, qui a trompé tout le monde durant toutes ces années, il continue dans la tromperie, quand, par exemple, il salit la mémoire de ma maman en disant qu'il l'a étranglée car elle lui criait dessus, alors que tout le monde sait que c'était une personne calme, qui n'aimait pas les conflits!"

Rappelons que Marie-Thérèse Bonfanti distribuait des journaux gratuits, pour arrondir ses fins de mois. Le jour de sa disparition, elle s'était garée quelques instants devant la maison d'Yves Chatain, qui s'en était agacé. Une altercation s'en était suivie, et, selon lui, la jeune femme lui avait réclamé des excuses, ce qu'il n'aurait pas supporté.

Eugène, le frère de Marie-Thérèse, poursuit : "Il sait qu'il a tué, qu'il a enlevé la vie de quelqu'un et il demande d'être remis en liberté? Mais c'est choquant ! Aujourd'hui, il dit qu'il regrette, mais il regrette quoi ?"

Chatain, c'est un petit Lelandais -Maitre Boulloud, avocat de la famille de la victime

Durant sa plaidoirie, l'avocat de la famille Bonfanti-Saia, Maitre Bernard Boulloud, a dit que si la demande d'Yves Chatain était légale, elle était indécente car l'enquête n'est pas terminée. "Y_ves Chatain a avoué"_ insiste Maitre Boulloud "Mais c'est parce qu'il était acculé par les gendarmes qui l'ont mis devant ses contradictions. C'est pour cela qu'il a "craché le morceau", comme il l'a dit lui-même. Yves Chatain, c'est un "petit" Lelandais" conclut l'avocat

De son côté, l'avocate d'Yves Chatain, Maitre Cruz, a plaidé pour sa libération. Elle reconnait que le dossier est sensible, mais son client a avoué, tout est déjà dans le dossier, pas besoin de préserver les preuves. Et quid du trouble à l'ordre public ? L'avocate le balaie d'un revers de manche : "Il habitera hors du département de l'Isère, chez sa compagne. Et un chef d'entreprise est prêt à l'embaucher."

Des arguments qui n'ont pas convaincu l'avocat général qui a requis le maintien en détention. Décision de la Chambre de l'Instruction, le 10 novembre prochain.

Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, avec son bébé de quelques mois, juste avant sa disparition en 1986 -

La question de la prescription

En attendant, chacun sait que la question de la prescription va se poser dans ce dossier. Car, à l'époque des faits, le meurtre était prescrit 10 ans après le dernier acte de procédure. La chambre de l'instruction, devant laquelle une requête en nullité pour la mise en examen d'Yves Chatain pour enlèvement, séquestration et meurtre, a été déposée, estime qu'elle n'est pas compétente en la matière. Alors qui pour statuer ?

"On va s'atteler à la question de la prescription" affirme Maitre Boulloud. "Elle n'est pas acquise pour Yves Chatain. On va pousser la justice à faire en sorte que la prescription ne soit pas retenue. O_n fera tout pour avoir un procès aux Assises"_

Enfin, la famille attend le résultat des analyses ADN sur le crâne retrouvé la semaine dernière dans le massif de Chartreuse, sur les instructions du prévenu. Est-ce bien celui de Marie-Thérèse ? Les proches de la disparue ne veulent pas s'emballer et se préparent à toutes les éventualités. "Si c'est bien elle, on pourra enfin lui faire un enterrement décent" conclut sa fille Erika.

D'autres affaires non élucidées dans le secteur de Pontcharra

Dans le secteur de Pontcharra, notons qu'il y a d'autres affaires non élucidées. En 1981, on a retrouvé le corps de Liliane Chevènement, étranglée avec du fil de fer. En 1984, deux auto-stoppeuses belges disparaissent à 20 kilomètres de Pontcharra et en 1985, Marie-Ange Billoud, 19 ans, disparaît en faisait du stop à la sortie de Pontcharra. La famille de cette dernière vient d'ailleurs de déposer plainte contre X auprès du doyen des juges d'instruction de Grenoble.

Connu pour une agression sur une femme alors qu'il n'avait que14 ans ou encore pour une agression sur une automobiliste qu'il avait tenté d'étrangler, Yves Chatain avait été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 5000 francs d’amende, dans les années 80.