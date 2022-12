Affaire Bonfanti : on saura le 24 janvier 2023 si le dossier est prescrit ou pas

Marie-Thérèse Bonfanti, une jeune mère de famille de 25 ans, disparait le 22 mai 1986 à Pontcharra, alors qu'elle distribuait des journaux gratuits. Sa voiture est retrouvée devant une maison appartenant à Yves Chatain, portières et ouvertes, sac à main sur le siège avant et clefs sur le contact.

En juin 1988, un non-lieu est rendu. Selon la loi, l'affaire est prescrite depuis juin 1998.

Or, le parquet de Grenoble rouvre le dossier en 2020 et cela aboutit aux aveux d'Yves Chatain en mai 2022 et à la découverte du crâne de Marie-Thérèse Bonfanti à la Buissière, sur les indications du suspect. Mais pour les avocates d'Yves Chatain, même s'il a avoué, il ne peut être jugé au nom de la prescription.

La famille Bonfanti-Saïa entoure son avocat, Maitre Boulloud, après l'audience © Radio France - Véronique Pueyo

Le rejet de la prescription requis par l'avocate générale

Ce mercredi matin, la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble s'est donc penché sur cette délicate question de la prescription. Un débat très technique. "L'avocat général a requis le rejet de la prescription" explique Maitre Boulloud, qui défend la famille Bonfanti-Saïa -c'était le nom de jeune fille de Marie-Thérèse- à l'issue de l'audience. **"**Il faut qu'il y ait un procès pénal pour rendre justice à Marie-Thérèse Bonfanti avec une peine, quelle qu'elle soit. Car l'important pour nous c'est qu'il y ait une déclaration de culpabilité d'Yves Chatain."

Flavien Bonfanti, le fils de Marie-Thérèse, avait 6 mois quand elle a disparu © Radio France - Véronique Pueyo

Le manque terrible d'une maman

Flavien, le fils de Marie Thérèse, ne s'était jamais exprimé jusque-là. Il avait 6 mois quand sa mère a disparu. 36 ans aujourd'hui. Il veut un procès pour que justice soit rendue à celle qui lui a tant manqué toute sa vie. "Grâce à la famille, avec ma sœur Erika, qui elle avait 4 ans et demi, on a toujours été bien entourés. On nous a parlé de notre mère, on nous a raconté comment elle était, sa gentillesse, sa joie de vivre. On a des photos, on se construit avec cela, mais il y a beaucoup de manque." Et il poursuit : "Vous, vous connaissez la voix de votre mère, son odeur, pas moi et c'est à cause de lui, à cause d'Yves Chatain. La photo de 1986 qu'on voit partout dans la presse, celle de ma mère avec son bébé, et bien, ce bébé, c'est moi. J'avais 6 mois. Elle m'a porté, à moi de la porter, aujourd'hui !"

Marie-Thérèse Bonfanti tient son fils Flavien, 6 mois dans ses bras, peu de temps avant sa disparition

Thierry Bonfanti, l'époux de Marie-Thérèse se veut confiant : "Je vais attendre le 24 janvier avec sérénité. Il faut rester humble. Mais il faut que cette notion de prescription évolue, pas seulement pour nous, mais pour les autres cold cases. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'avoir créer un pôle cold case à Nanterre si c'est pour qu'au bout il n'y ait pas de procès !"

Floriane, 29 ans, une des nièces de Marie-Thérèse Bonfanti, qu'elle n'a pas connue mais dont on lui a parlé toute son enfance, était là, en soutien de la famille : "C'est une histoire qui a marqué notre enfance. Jusqu'à aujourd'hui on a baigné dans cette tristesse. Pour l'anecdote, quand j'étais petite, je voulais être policière pour résoudre l'énigme. Ma grand-mère, la mère de Marie-Thérèse, a cherché sa fille jusqu'à la fin. Sur son lit de mort, elle nous a dit qu'enfin, elle allait savoir ce qui s'était passé. Nous, on a repris le flambeau et on ira jusqu'au bout !"

Thierry Bonfanti, avec ses enfants, Flavien et Erika © Radio France - Véronique Pueyo

La défense, prête à aller en cassation

De son côté, l'avocate d'Yves Chatain, Maitre Mélanie Muridi, a plaidé la prescription pour son client : "C'est un exercice difficile. Nous ne voulons pas heurter la famille Bonfanti. Elle est victime et loin de nous l'idée de faire de notre client un innocent. Mais, moi, j'ai fait du droit aujourd'hui. On ne peut pas aller contre la loi. J'ai essayé de le démontrer." Et l'avocate précise que si la prescription devait être rejetée le 24 janvier prochain, elle envisagerait de faire appel devant la cour de Cassation.