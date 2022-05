Affaire Bonfanti : "Un gros travail, le 3e cold case résolu dans la région en deux ans", salue Jacques Dallest

Après l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, en passe d'être résolu 36 ans après la disparition de la jeune femme, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble Jacques Dallest se félicite du travail entrepris et appelle à aller encore plus loin. Il est l'invité de France Bleu Isère.

Plus de 30 ans après les faits, la disparition de Marie-Thérèse en 1986 est en passe d'être élucidée. Son meurtrier présumé est passé aux aveux lors de sa garde à vue, Yves Chatain, bientôt 57 ans. Et c'est le troisième "cold case" résolu en moins de deux ans dans la région. "Grâce à la pugnacité, au volontarisme" de la famille, salue ce vendredi 13 mai sur France Bleu Isère Jacques Dallest, procureur général près la cour d'appel de Grenoble. Il est très investi dans ce domaine des "cold case".

Quelle est votre réaction ce matin, après ce rebondissement dans cette affaire Bonfanti, en passe d'être résolue 36 ans après les faits ?

C'est une grande satisfaction de voir que le gros travail des enquêteurs, de la gendarmerie, du parquet, de la juge d'instruction a été couronné de succès. Il faut aussi souligner l'investissement exceptionnel de la famille de la victime et de son avocat, qui s'est beaucoup battu, grâce auquel d'ailleurs le dossier a été relancé puisqu'il avait été clôturé il y a déjà très longtemps, en 1989. Et en 2020, il a été rouvert grâce à la pugnacité, au volontarisme de ces personnes et il faut les en féliciter.

Et c'est le deuxième "cold case" résolu en peu de temps dans la région après l'affaire Marinescu l'an dernier. Pourquoi ça avance maintenant ?

C'est même le troisième si on inclut le département de la Drôme, avec une affaire qui remontait à 2001, le meurtre de Chantal de Chillou, résolu 19 ans après, toujours par ces mêmes enquêteurs. Donc vous voyez que c'est un enchaînement plutôt heureux : trois affaires en deux ans. C'est un gros travail, une grosse mobilisation. Il y a un groupe spécialisé au sein de la section des recherches de la gendarmerie. Les magistrats sont également très volontaires. C'est un travail commun. Tout ne pourra pas réussir dans ses affaires anciennes, on le sait, mais certaines méritent évidemment de les retravailler, de s'y impliquer et essayer d'obtenir un succès. Même si, évidemment, le temps passant, ce n'est jamais très bon pour une enquête.

Vous avez milité pour la création d'un pôle spécialisé dans les "cold case". C'est chose faite à Nanterre. Ce pôle spécialisé a-t-il servi à quelque chose dans ces affaires là ?

Alors il vient d'être créé, il a démarré son activité le 1ᵉʳ mars dernier, donc c'est tout récent. L'affaire de Marie-Thérèse Bonfanti devait d'ailleurs être adressée au pôle de Nanterre, avec 6 autres affaires. Mais ce dossier a vu un rebondissement ces derniers jours. Je pense que ce pôle national va sans doute avoir une très grosse activité puisqu'il va être saisi de très nombreuses affaires anciennes, il va mettre en place des magistrats, des enquêteurs qui ne feront que travailler sur ces dossiers. Parce que la complexité aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent être pris par des dossiers urgents, de toutes sortes. Et ils peuvent avoir du mal à consacrer du temps à ces affaires très anciennes. C'est tellement lourd à relire, se replonger qu'il faut véritablement une totale disponibilité.

Il faut souvent effectivement revenir dans le détail de ces affaires. On le voit avec cette affaire Bonfanti, mais aussi, par exemple, sur l'affaire du petit Grégory. Il y a eu des ratés dans l'enquête initiale, le procureur Vaillant l'a reconnu hier. Est-ce souvent ce qui explique que ces affaires durent autant ?

Alors, dans ces affaires anciennes - là on parle d'une affaire de 1986 - la technique de l'ADN n'existait pas. Personne ne savait qu'on pourrait un jour utiliser ce moyen biologique pour identifier un mis en cause. Donc il est difficile après coup de dire "on aurait dû faire ceci ou cela". Ce qui est vrai, c'est qu'à cette période, dans les années 80, les enquêtes duraient assez peu de temps. On y mettait fin assez vite, faute d'éléments scientifiques.

S'ajoute aussi une deuxième complexité avec le problème des disparitions de personnes : quand vous avez un homicide avéré, les choses sont déjà plus simples parce que vous avez un corps, mais quand vous avez affaire à une disparition, vous ne savez pas quelle peut être la cause de la disparition et les enquêteurs sont démunis. C'est malheureusement ce qui s'est passé dans l'affaire de Marie-Thérèse Bonfanti, comme d'autres affaires de disparition qui sont toujours en cours. Au fil du temps, on peut penser que la disparition est criminelle, mais il manquera toujours l'élément fondamental qui est le corps, qui permet éventuellement de révéler des choses et d'orienter l'enquête sur un auteur.

Vous quittez votre poste prochainement, Jacques Dallest. Vous disiez récemment vouloir inoculer la culture du collectif dans la justice française. Que faut-il encore faire pour cela ?

J'ai souhaité effectivement dès l'année 2018 qu'il y ait une réflexion au ministère de la Justice sur cette problématique du traitement judiciaire des "cold case", que je trouvais très insuffisante. Un groupe de travail que j'ai présidé a rendu un rapport l'année dernière, qui s'est traduit notamment par la création du pôle de Nanterre. Je pense qu'il faudra sans doute plus tard d'autres pôles, compte tenu du nombre de "cold case", peut-être un d'ailleurs, dans la région.

Nous avons écrit dans ce rapport qu'il fallait que les enquêteurs, spécialisés ou pas, intègrent cette culture du collectif, de l'implication, avec des connaissances actualisées et puis aussi une vraie écoute pour les familles. Ce que reproche - à juste titre - les familles, c'est d'être laissées dans l'ignorance, d'être négligées. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et nous l'avons écrit dans notre rapport.