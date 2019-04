Affaire Bonjean : le parquet fait appel, il y aura un nouveau procès pour la maire de Dax

Dax, France

Le procureur de la République de Bayonne, Samuel Vuelta-Simon, avait 10 jours pour faire appel. Il ne lui en a fallu que 3 pour prendre sa décision : il y aura bien un nouveau procès pour Elisabeth Bonjean, sa sœur, Gabriel Bellocq et André Drouin.

Ils avaient été jugés en décembre dernier pour des soupçons de favoritisme et de prise illégale d’intérêts pour l’attribution d’un marché public en 2012. Dans sa décision, cette semaine, le 2 avril, le tribunal correctionnel de Bayonne avait décidé d'abandonner les poursuites, au motif que les faits étaient prescrits.

Une analyse que conteste le procureur de Bayonne, qui a donc décidé de faire appel. Cela veut dire qu'il y aura un nouveau procès, en appel, dans cette affaire, devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau. La date de ce nouveau procès n'est pas connue.

Lors du procès à Bayonne, le procureur avait requis en décembre dernier, 6 mois de prison avec sursis, 30.000 euros d’amende et 3 ans d’inéligibilité pour Elisabeth Bonjean et Gabriel Bellocq ; 3 mois de prison avec sursis et 20.000 euros d’amende, 2 ans d’inéligibilité pour André Drouin l’adjoint aux finances ; et 3 mois de prison avec sursis et 15.000 euros d’amende pour Joëlle de la Tulaye, la sœur d’Elisabeth Bonjean.