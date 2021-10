Affaire Boulin : sa fille dénonce "un enterrement" de l'enquête

La fille de Robert Boulin, ex-maire de Libourne et ministre du travail retrouvé mort dans un étang à Rambouillet en 1979, indiquent ce jeudi que le juge d’instruction a refusé différents actes, y voyant une "ordonnance de non-lieu déguisée".

"On protège des assassins. J'ai honte pour la justice de mon pays. Ils ont toujours joué la pendule" face à des témoins des faits aujourd'hui âgés ou décédés, s'est emporté ce 28 octobre, lors d'une conférence de presse, Fabienne Boulin. La fille de l'ancien ministre du travail et ancien maire de Libourne retrouvé mort dans un étang en 1979 dans la forêt de Rambouillet, dénonce "un enterrement" de l'enquête. Le juge d'instruction vient de refuser (en septembre) 24 actes réclamés par son avocate (comme des demandes d'auditions de témoins). Décision qui, selon maître Dosé, l'avocate de Fabienne Boulin, "sonne le glas d'une véritable quête judiciaire de la manifestation de la vérité". Elle y voit "une ordonnance de non-lieu déguisée" de l'information judiciaire ouverte en 2015.

"On frôle l'absurde"

"On frôle l'absurde", dit-elle citant l'une des justifications du juge, qui refuse l'audition d'un témoin car celui-ci ne porterait que sur les circonstances de la découverte du corps du ministre, le 30 octobre 1979 dans un étang de la forêt de Rambouillet. "Ce magistrat considère que tout ce qui peut éclairer la manifestation de la vérité après le meurtre n'éclairera pas le meurtre," s'indigne maître Dosé. Elle signale également qu'une nouvelle magistrate, saisie en septembre, a également refusé une audition de témoin.

Non-lieu en 1991 et nouvelle enquête en 2015

Officiellement, l'ex-maire de Libourne et ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing, 59 ans, s'est suicidé après avoir absorbé des barbituriques. Une première enquête ouverte sur plainte de la famille s'était conclue par un non-lieu en 1991, avant qu'une autre enquête soit ouverte en 2015 pour "enlèvement" et "assassinat", à la suite d'une plainte de Fabienne Boulin convaincue qu'il s'agissait d'un assassinat politique et que le ministre a été tué parce qu'il détenait des informations sur un financement occulte de sa famille politique (RPR).