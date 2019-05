Affaire Boutvillain : maître Bernard Boulloud l'avocat de la famille va demander le dessaisissement des policiers.

Échirolles, France

"Ma cliente est une maman qui meurt de chagrin il faut qu'on avance" confie Maître Bernard Boulloud à France Bleu Isère. L'avocat grenoblois a donc fait le forcing pour obtenir que soit relancé l'appel à témoins sur la disparition inexpliquée de Malik Boutvillain.

Ce jeune homme de 32 ans à l'époque est sorti de l'appartement qu'il partageait avec sa maman, le 6 mai 2012 au matin, en laissant ses papiers, ses clés et son téléphone, il n'a plus jamais réapparu. L'enquête a été classée dans un premier temps avant d'être relancée il y a un an, dans le cadre des investigations de la cellule Ariane qui visaient à passer en revue des dizaines de disparitions "non élucidées" et voir si l'on pouvait d'une manière ou d'une autre établir un lien avec Nordahl Lelandais. Mais depuis cette annonce, la famille n'a plus de nouvelle d'une éventuelle avancée de l'enquête. Maître Bernard Boulloud affirme même avoir découvert dans la presse, hier, jour de l'anniversaire de la disparition de l'échirollois, que rien ne permettrait de relier Lelandais à Malik Boutvillain.

"Je vais demander à ce que la police soit dessaisie au profit de la gendarmerie nationale"

L'avocat dénonce un dossier "baclé" par la police et le parquet de l'époque, dans les heures qui ont suivi la disparition, "des indices n'ont pas été gelés à temps, si on en est là c'est parce que la police ne s'est pas bien occupé du dossier." appuie-t-il. Voilà pourquoi il va demander à ce que la police de Grenoble soit dessaisie au profit de la gendarmerie nationale.