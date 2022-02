Affaire Brigitte Sol à Orléans : il n'y aura pas de second procès

Il n'y aura pas de second procès pour Brigitte Sol : cette femme, âgée aujourd'hui de 51 ans, avait pourtant fait appel du verdict prononcé en mars 2021 par la Cour d'assises du Loiret, la condamnant à 12 ans de réclusion criminelle. Mais elle s'est finalement désistée de cet appel, le jugement devient donc définitif.

Le verdict avait été prononcé par la Cour d'assises du Loiret à 4h du matin, à l'issue de 2 journées de procès particulièrement denses © Radio France - Anne Oger

Brigitte Sol avait été reconnue coupable de tentative d'assassinat sur son ex-compagnon, Mickaël, âgé de dix ans de moins qu'elle : un coup de couteau asséné dans le dos, le 3 mai 2018, dans le quartier des Carmes à Orléans - Mickaël, sérieusement blessé mais sans que les organes vitaux n'aient été atteints, avait réussi à s'enfuir et à appeler les secours.

Un parallèle douteux avec Jacqueline Sauvage

Lors de l'instruction, et tout au long du procès, elle avait expliqué avoir subi un enfer pendant leur liaison qui avait duré 5 ans : des violences physiques et psychologiques que réfutait Mickaël et qui n'avaient guère été démontrées au cours de l'enquête. Le SMS envoyé à une connaissance le jour du drame - "Je vais tuer mon ex" - cadrait mal avec la thèse d'une femme sous emprise, et avait au contraire fait pencher la balance en faveur de la préméditation.

Cela n'avait pas empêché la quinquagénaire de suggérer un parallèle avec l'affaire Jacqueline Sauvage - cette femme qui avait abattu son mari d'un coup de fusil à la Selle-sur-le-Bied, en 2012, devenant malgré elle un symbole des violences faites aux femmes. Brigitte Sol, pour expliquer son geste, avait ainsi répété à plusieurs reprises : "Je voulais juste que cela s'arrête" - reprenant le titre du livre qu'avait écrit Jacqueline Sauvage après sa grâce présidentielle.

Surprise et soulagement pour la victime

Le parallèle avait plus qu'agacé Mickaël, qui avait confié son sentiment d'aller "à l'abattoir" en se rendant au procès. Me Anne Carroger, son avocate, ne cache pas aujourd'hui son soulagement, mais aussi sa surprise. "Nous sommes étonnés, réagit l'avocate, puisque Brigitte Sol avait indiqué qu'elle ne reconnaissait pas sa culpabilité, et qu'elle avait interjeté appel à ce titre ; et aujourd'hui, subitement, elle renonce... Mais, effectivement, c'est un soulagement pour mon client : cela lui évitera de vivre un second procès pénal et donc de se remémorer toute l'horreur et toutes les souffrances qu'il a subies."

Mickaël va, enfin, pouvoir commencer à tourner la page, espère Me Anne Carroger. "Dans le cadre de cette procédure, on avait essayé, du côté de la défense, de décrédibiliser sa parole. Cette fois, on peut dire qu'il est pleinement reconnu dans sa qualité de victime." Et le point final de cette affaire sera donné en mars, avec l'examen des intérêts civils, et la fixation des indemnités financières pour Mickaël, au titre du préjudice matériel et moral.