Philippe Briand est reconnu coupable d'escroquerie et de complicité de financement illégal de campagne électorale. Il écope d'un an de prison ferme et un an avec sursis, et trois ans d'inéligibilité avec sursis.

Affaire Bygmalion : Philippe Briand est condamné mais peut rester élu à Saint-Cyr et à Tours-Métropole

C'était sans doute le jugement de première instance le plus attendu de l'année : le tribunal correctionnel de Paris a rendu son délibéré en milieu de matinée, ce jeudi 30 septembre, concernant les 14 prévenus de l'affaire Bygmalion, poursuivis pour être impliqués à des niveaux divers dans les dépenses excessives du candidat Nicolas Sarkozy en 2012 (presque deux fois supérieures au maximum légal autorisé) et le système de fausses factures mis en place pour dissimuler ce dépassement de plus de 16 millions d'euros.

Philippe Briand est condamné à deux ans de prison dont un avec sursis. La partie ferme de sa peine sera effectuée sous bracelet électronique.

Maire de Saint-Cyr-sur-Loire, ancien président de la Métropole de Tours et homme fort de la droite en Touraine depuis plusieurs décennies, Philippe Briand a comparu en tant qu'ancien président de l'association de financement de campagne de Nicolas Sarkozy. Poursuivi pour "usage de faux, abus de confiance, recel d'abus de confiance, complicité de financement illégal de campagne électorale et escroquerie", Philippe Briand a toujours affirmé que son "rôle était de payer les factures du candidat, pas de les ordonner ou de les contrôler". Ses trois avocats avaient plaidé la relaxe, au cours du procès, mais le parquet avait requis trois ans de prison avec sursis, 80.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité.

Pour la présidente du tribunal, quatre hommes, dont Philippe Briand, se sont bien rendus coupables d'escroquerie

Avant d'énoncer le jugement, ce jeudi matin, la présidente du tribunal, Caroline Viguier, a expliqué que les faits d'escroqueries reprochés à Philippe Briand et quatre autres protagonistes de l'affaire sont constitués car les prévenus ont tous participé à l'établissement du compte de campagne et à des réunions préparatoires.

Sarkozy coupable de financement illégal de campagne électorale. Les 13 autres prévenus sont jugés complices

La présidente souligne que Nicolas Sarkozy "a volontairement omis, en qualité de candidat, d'exercer un contrôle sur les dépenses". L'ancien président de la République est donc reconnu coupable de financement illégal de campagne électorale. Les treize autres prévenus sont tous déclarés coupables de complicité de financement illégal de campagne électorale. Nicolas Sarkozy est condamné à un an de prison ferme, aménagée en un an de port d'un bracelet électronique. L'avocat de l'ancien président a immédiatement annoncé son intention de faire appel.

Philippe Briand n'est pas obligé de démissionner de la mairie de Saint-Cyr et de la vice-présidence de Tours-Métropole

Une peine d'inéligibilité aurait obligé Philippe Briand à quitter immédiatement tous ses mandats : le sursis assorti à cette condamnation à trois ans d'inéligibilité lui permet de décider lui-même si il reste, ou non, à la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire, qu'il dirige depuis 1989. Légalement, il peut également conserver la vice-présidence de Tours-Métropole, la collectivité dont il a été président entre 2014 et 2020. L'avocat de Philippe Briand devrait s'exprimer dans les heures qui viennent pour dire, notamment, si son client fait appel de cette condamnation qui est plus lourde que les réquisitions : le parquet n'avait pas demandé de prison ferme.