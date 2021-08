Le tribunal de Pau condamne trois jeunes pour des vols à l'arrachée et un cambriolage de pompes funèbres

Ils sont cinq au tribunal de Pau ce jeudi soir à avoir été condamnés pour plusieurs cambriolages et des vols à l’arrachée dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Landes, et dans la région toulousaine. Il s'agit de quatre hommes et une femme, tous ont entre 20 et 30 ans. Ils font partie de la communauté des gens du voyage et certains ont déjà eu affaire à la justice. Sur les cinq prévenus, un jeune homme de 28 ans est maintenu en détention, il écope de six ans de prison ferme et deux ans de sursis probatoire renforcé pendant trois ans. La jeune femme de 30 ans écope d'un an de prison ferme et d'un an et demi de sursis probatoire pendant deux ans. Un jeune homme de 21 ans est condamné à un an de prison ferme et un an de sursis probatoire pendant deux ans, il est maintenu en détention. Et enfin deux jeunes de 24 et 23 ans ont été relaxés.

Quelques proches des prévenus à la fin de l'audience au tribunal de Pau ce jeudi 26 août, pour des vols à l'arrachée et des cambriolages © Radio France - Marion Aquilina

L'audience a duré tard dans la soirée et a pu être tendue à certains moments, sans doute parce que cette affaire touche un clan. Dans la salle, ils sont cinq à être jugés. À l'extérieur du palais de justice, ils sont plus d'une vingtaine de la communauté des gens du voyage. Des enfants, des mères, des pères, une grand-mère de 70 ans. Ils attendent, inquiets. Ils reçoivent les coups en même temps que ces jeunes qui sont condamnés pour "le raid du 12 juillet 2020". Ce sont les mots de la procureure, Aurore Chauprade, pour raconter ce qu'ont subi les victimes. Il s'agit de personnes âgées agressées, volées, cambriolées ; mais aussi le magasin de pompes funèbres saccagé dans le village d'Auriac. Quatre jeunes ont fouillé la chambre froide, renversé les urnes, volé le corbillard et les registres funéraires. On ne saura pas vraiment pourquoi parce qu'ils ne reconnaissent pas tous les faits. "On n'a pas vraiment calculé ce qu'on allait faire" dit l'un, quand un autre avoue : "C'est moi qui ai dirigé tout ça. J'étais dans le besoin, j'avais tout perdu". Mais il y a également le poids du silence, les explications tues. Et quand Me Emmanuelle Legrand-Bogdan pose la question de la crainte de représailles, là tout se crispe fort. "Ça ne va pas se passer comme ça, on est de la famille" répond un des prévenus. Non, pour la procureure, dans cette affaire, on était surtout "face à des gens sans code, sans filtre et sans limite".