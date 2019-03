Affaire Carlos Ghosn : l'ancien patron de Renault est sorti de prison à Tokyo

L'ancien patron de Renault Carlos Ghosn est sorti du centre de détention de Tokyo, où il était incarcéré depuis plus de trois mois, ce mercredi matin. Il portait une casquette et un masque sanitaire pour dissimuler son visage et était escorté par des policiers.

Une caution de huit millions d'euros

Mardi, il avait payé une caution d'environ 8 millions d'euros, après l'acceptation de sa demande de libération par la justice japonaise. L'ancien patron déchu a l'interdiction de quitter le pays même pour un bref séjour. Cette décision intervient en réponse à une troisième demande de mise en liberté sous caution, les deux premières ayant été rejetées.

Carlos Ghosn a été inculpé pour minoration d'une partie de ses revenus pour un montant de 74 millions d'euros, de 2010 à 2018, dans les rapports de Nissan remis aux autorités boursières. Il a également été mis en examen pour abus de confiance.