Affaire Chahinez : sa famille attaque l'État pour faute lourde

C'était il y a presque deux ans : le 4 mai 2021, Chahinez Daoud, 31 ans, mourait brûlée vive par son ex-mari , en pleine rue, devant sa maison de Mérignac. L'avocat des parents de la jeune femme assassinée, maître Julien Plouton, va engager, dans les prochains jours, une procédure en responsabilité pour faute lourde, contre l'État. Il réclame un million d'euros de dédommagement. Mais cette démarche est avant tout symbolique dit-il. L'avocat pointe une série de "dysfonctionnements du service public de la justice" entre la condamnation du meurtrier présumé pour violences conjugales, le 25 juin 2020 et le drame dix mois plus tard.

Une série de défaillances qui mènent au drame

L'avocat dénonce, dans cette procédure, presque un an "d'erreurs, de défaillances consternantes et de négligences cumulées". Elles débutent, selon lui, dès l'incarcération du suspect après les accusations de violences conjugales. Il n'en a pas le droit, mais l'homme écrit à Chahinez, l'appelle à 36 reprises et lui promet de revenir au domicile conjugal. La jeune femme porte plainte. Mais le juge d'application des peines n'en n'est pas avisé.

Dans la foulée, le mari violent sort de prison sans que Chahinez ou son avocate n'en soient informées. Trois mois et demi plus tard, le 15 mars 2021, la jeune mère de famille est agressée en sortant d'un supermarché : son conjoint la force à monter dans un fourgon, la frappe et la menace de l'étrangler. La victime dépose une nouvelle plainte, doublée le lendemain, d'un appel à la police pour souligner la terreur dans laquelle elle vit. Les forces de l'ordre émettent une fiche de recherche. L'homme reste libre, malgré deux entretiens avec son agent de probation, auquel il avoue avoir repris contact avec Chahinez.

"Tout change mais rien ne change" dans le traitement des violences faites aux femmes

Cette série de rendez-vous manqués, d'absence d'échanges entre police et justice attestent d'une faute lourde de l'État, estime maître Julien Plouton. Et son sentiment c'est que depuis cette affaire Chahinez, rien ou presque n'a changé : "Malheureusement, l'actualité judiciaire récente en Gironde (le féminicide de Saint-Laurent-d'Arce , NDLR) nous rappelle que malgré les efforts qui ont été entrepris par le gouvernement, malgré des dotations en terme de matériel, il y a encore un travail important à faire, notamment au niveau de la sensibilisation des services d'enquête, sur la réactivité qu'il faut avoir dans ce genre de dossier, déclare Julien Plouton. On a l'impression que dans ce genre d'affaire, malgré les discours, c'est un petit peu "tout change mais rien ne change" et manifestement aujourd'hui on n'a pas encore réussi à endiguer ce phénomène".

Depuis la mort de Chahinez, cinq fonctionnaires de police ont été sanctionnés dans cette affaire après l'enquête de l'IGPN, la police des polices. Ces sanctions qui vont de l'avertissement à trois jours d'exclusion temporaire de fonction avec sursis concernent deux commissaires de police (le directeur départemental de la sécurité publique de Gironde et le commissaire de Mérignac), deux commandants et un brigadier. Les parents de Chahinez, quant à eux, viennent d'obtenir l'autorité parentale sur leurs trois petits enfants.