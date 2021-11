Féminicide à Mérignac : la famille veut "des explications sur les manquements" de la police

Il y a six mois, Chahinez était tuée par son ex-mari, en pleine rue, à Mérignac. Depuis, l'enquête a révélé une série de défaillances, notamment au sein de la police, qui ont conduit au drame. Sept policiers sont convoqués en commission de discipline. Un "pas en avant" pour l'avocat de la famille.

C'était au début de mois de mai 2021, il y a six mois jour pour jour, Chahinez s'effondre devant sa maison à Mérignac, touchée par balles aux jambes, puis brûlée vive par son ex-mari. L'homme, Mounir B., avait déjà été condamné pour violences conjugales en 2020. Chahinez avait de nouveau porté plainte contre lui car il continuait à la menacer. L'enquête a mis au jour une série de défaillances, de manquements, notamment au sein de la police. Un haut gradé a reçu un blâme, sept autres policiers sont convoqués en commission de discipline. "C'est un pas important, commente maître Julien Plouton, avocat des parents de Chahinez, d'autant que cette décision va à l'encontre des préconisations de l'IGPN (la police des polices, NDLR), qui prévoyait des sanctions directes, mais qui auraient du coup été beaucoup plus légères".

Il faut toujours qu'il y ait un fait divers, parfois sanglant et terrible, pour qu'il y ait des réactions. On manque souvent d'anticipation - maître Julien Plouton, avocat de la famille de Chahinez

Mais au-delà des sanctions, ce que les proches de Chahinez attendent par-dessus tout, "ce sont des explications sur les manquements "et de "contribuer au débat de sensibilisation sur la vigilance absolue qu'il faut avoir dans ce type de dossier, poursuit maître Plouton, et sur les mesures à mettre en œuvre pour éviter que de tels faits puissent se reproduire, c'est-à-dire l'amélioration de l'accueil des plaignantes dans le cadre des services de police et du traitement de ces plaintes-là".

Mais avant tout le "combat prioritaire" de ses clients, les parents de Chahinez, c'est de "récupérer leurs petits-enfants et de s'en occuper, de se battre pour voir leur éducation en France afin de leur assurer le meilleur avenir possible", conclut Julien Plouton.

