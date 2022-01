VIDÉO - Tuerie de Chevaline : la garde à vue du motard levée, aucune charge retenue

La garde à vue du motard, interrogé depuis mercredi matin par les gendarmes de Chambéry, a été levée ce jeudi 13 novembre peu après 17 heures. "Aucune charge n'a été retenue contre la personne gardée à vue", indique le parquet d'Annecy dans un communiqué. L'homme avait été aperçu avec sa moto sur les lieux du crime en 2012. Entendu il y a sept ans en qualité de témoin, il avait déjà été mis hors de cause. "Les explications données et les vérifications opérées ont permis d'écarter son éventuelle participation aux faits. Les investigations continuent pour identifier le ou les auteurs du crime", précise la procureure.

Près du lac d'Annecy , le 5 septembre 2012, trois britanniques d'origine irakienne et un cycliste savoyard avaient été tués par balle sur une route de campagne à Chevaline. Le pôle criminel du parquet d'Annecy rappelle que deux juges d'instruction et trois enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Chambéry se consacrent à temps complet à ce dossier.

"Ce soir, la montagne accouche d'une souris." - Jean-Christophe Basson Larbi, avocat du motard.

"Malgré quelques zones d'ombre que le travail colossal et difficile des enquêteurs a pu laisser apparaître, mon client a toujours dit la vérité. Il n'y avait pas de raison plausible permettant de penser que mon client avait commis ou tenté de commettre les crimes - le quadruple assassinat et la double tentative d'assassinat - de cette affaire. C'est ce que son placement en garde à vue signifiait en droit et sur le papier. Le reste n'est que de la littérature", conclut l'avocat à l'issue d'une garde à vue de plus de 33 heures.

