Affaire Chloé Briot : le parquet de Besançon retient la qualification d'agression sexuelle

Dans l'affaire de la chanteuse d'opéra qui dit avoir été agressée sexuellement, l'enquête avance. Chloé Briot, originaire de Mayenne, avait porté plainte à Besançon, son agresseur présumé est en effet de Franche-Comté. L'affaire est donc traitée par le parquet de Besançon. La semaine dernière, Etienne Manteaux, le procureur de la République bisontin, s'agaçait d'entendre Chloé Briot témoigner dans les médias avant de réserver ses déclarations aux enquêteurs. Hier, vendredi 16 octobre, la jeune artiste mayennaise a finalement été entendue par la police judiciaire pendant 4 heures.

La soprano a apporté beaucoup de détails sur les faits qu'elle dénonce et au regard de ces détails accablants, le procureur de Besançon retient la qualification d'agression sexuelle. Il a donc demandé aux policiers bisontins mais également à la PJ de Rennes et à l'Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes de poursuivre l'enquête.

Dans sa déclaration aux policiers, Chloé Briot affime que le chanteur, incriminé dans cette affaire, lui a "palpé le sein" et a lui "écarté violemment le jambes" en "mettant sa tête sur le sexe". Des agressions commises lors des répétitions et des représentations de l'opéra "L'inondation", joué à Paris, Rennes et Nantes entre octobre 2019 et février 2020.

De leur côté, les avocats du baryton ont affirmé avoir déposé plainte pour dénonciation calomnieuse début septembre. Une plainte que le parquet de Besançon affirme ne pas avoir reçu.