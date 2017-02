Affaire Christelle Blétry : la perpétuité requise contre Pascal Jardin

Au dernier jour du procès, aux Assises de Chalon-sur-Saône, l’avocat général a requis la perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 20 ans contre Pascal Jardin, le meurtrier présumé de Christelle Blétry à Blanzy en 1996.

Le dernier jour du long procès de Pascal Jardin à Chalon-sur-Saône, meurtirer présumé de Christelle Blétry en 1996, a démarré jeudi matin aux Assisses de Saône-et-Loire, par les plaidoiries des parties civiles puis par le réquisitoire de l’avocat général. Ce dernier a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le quinquagénaire, à assortir selon lui d’une peine de sûreté de 20 ans.

Les "faux aveux" au centre des plaidoiries de la défense

Ce jeudi après midi, le procès a repris par les plaidoiries des deux avocats de la défense qui se sont appliqués à expliquer les "faux aveux" passés par Pascal Jardin en garde à vue après son arrestation en 2014. Des aveux "sous la pression de la garde à vue" pour les avocats qui décrivent les policiers de l'époque comme des enquêteurs "impressionnants, jouant au bon et au méchant flic, amenant même les croissants au suspect".

Pour la défense aussi, les 123 coups de couteau porté à Christelle Blétry, ne sont pas logiques : "Ce n'est pas l'œuvre d'un inconnu, explique Maître Laborderie, c'est une vengeance personnelle. On l'attaque au visage, on ne fait pas ça quand on se connaît pas", plaide l'avocat qui rappelle que Pascal Jardin et Christelle Blétry se rencontrent sur le bord de la route cette nuit de décembre 1996 avant d'avoir une relation sexuelle dans la voiture de l'accusé.

Dix-huit ans d’enquête

Le verdict, attendu jeudi dans la soirée, sera donc l’épilogue de 18 ans d’une enquête riche en rebondissements et éprouvante pour la famille de Christelle Blétry dont sa mère qui s’est toujours battue pour que l’instruction continue. C’est grâce à son acharnement d’ailleurs que de nouvelles analyses scientifiques sont menées sur l'ensemble des scellés. Elles révéleront la présence de l'ADN de Pascal Jardin sur les vêtements de la victime. L'ouvrier agricole dont l'ADN avait être enregistré lors d’une précédente affaire d’agression sexuelle avec arme en 2004 pour laquelle il a d'ailleurs déjà été condamné à une peine d'un an de prison ferme, est alors arrêté et incarcéré.