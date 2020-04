Affaire Christian Quesada : le procès débute en visioconférence

Le procès de Christian Quesada, ancien champion des "12 coups de midi", commence ce mercredi au tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Selon les informations du Parisien / Aujourd’hui en France, il se déroule en visioconférence en raison du confinement et de l'épidémie de coronavirus.

Christian Quesada est en détention provisoire depuis plus d’un an maintenant. Il interviendra par vidéo depuis sa cellule lors de son procès qui commence ce mercredi. Toutes les autres personnes devant participer au procès seront elles aussi en visioconférence.

Jugé pour "corruption de mineurs" et "détention d’images à caractère pédopornographique"

Comme le révèle Le Parisien/ Aujourd'hui en France, le procès de Christian Quesada va se tenir dans des "conditions particulières et inédites" à cause du confinement et de l'état d'urgence sanitaire.

Lors de cette audience à huis clos, le grand « maître » du jeu télévisé de TF1, doit être jugé pour "détention d’images pédopornographiques". Des milliers de vidéos et de photos ont été retrouvées chez lui.

Il est également accusé de "corruptions de mineures". Entre 2017 et 2019, il réclamait des photos dénudées à des jeunes filles contactées via différents pseudos sur les réseaux sociaux.

Christian Quesada a déjà été condamné en 2003 et 2009 pour les mêmes faits. Il comparaît donc avec la circonstance aggravante de la récidive.