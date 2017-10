Affaire Christophe Arend: la justice en marche

La justice se saisit de l'affaire Christophe Arend. Après les accusations et la plainte de l'ex-directrice de campagne du député, le procureur de la république de Sarreguemines, Jean-Luc Jaeg, ouvre une enquête préliminaire pour "agression sexuelle" et "harcèlement sexuel"

L'affaire est donc prise très au sérieux en Moselle-Est. Après la plainte de l'ex directrice de campagne de Christophe Arend pour agression sexuelle vendredi matin au commissariat de Freyming-Merlebach, et la réponse dans l'après-midi du député qui a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, c'est la justice qui s'en mêle. Le procureur de la république Jean-Luc Jaeg a ouvert ce lundi une enquête préliminaire pour "agression sexuelle et harcèlement sexuel". Une enquête qui s'annonce "longue", de nombreux témoins vont être entendus, notamment l'ex directrice de campagne qui avait témoigné sur franceinfo.fr et France Bleu Lorraine.

Il sait qu'il est innocent

Christophe Arend qui "conteste les faits" continue à travailler ses dossiers de l'assemblée nationale. Selon ses proches "lui et sa famille sont complètement effondrés", mais il n'a pas l'intention de démissionner, ni de se mettre en retrait. Pour son avocat Maître Bertrand Cohen-Sabban qui s'exprimait dimanche matin sur France Bleu Lorraine, cette histoire "c'est un tissu de mensonge, Monsieur Arend ne va pas clamer son innocence, il sait qu'il est innocent"

Le cas de Christophe Arend divise y compris dans son propre camp. Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes, estimait ce lundi sur LCP que «la justice doit trancher le cas» du député LREM. «Quand on est déput, le droit commun s’applique et doit s’appliquer, il ne doit pas y avoir de protection particulière pour les députés à cet égard"

Le président du groupe En Marche à l'assemblée nationale, Richard Ferrand était aussi embarrassé ce lundi sur France Bleu Lorraine. "Nous sommes dans un pays où on aime rappeler qu'il y a présomption d'innocence donc il faut prendre ça en compte". Le député du Finistère ajoute "il faut que l'enquête avance et vite"

Pas une chasse à l'homme mais une chasse aux comportements

La député PS des Deux Sèvres Delphine Batho est plus virulente. Elle demande à Christophe Arend "de se mettre en retrait". Elle décide de ne plus siéger aux côtés de Christophe Arend dans le groupe d'amitié Franco-Allemand, le député de Moselle en est le député, "je ne suis pas d'accord pour que tout continue comme avant, je souhaite une mise en retrait le temps que la justice se prononce, c'est aussi simple que ça". Delphine Batho ne réclame pas une démission pour l'instant "je ne suis pas dans une chasse à l'homme, je fais la chasse à des comportements"

Christophe Arend reste pour l'instant silencieux, il ne souhaite pas s'exprimer. Dans sa circonscription, à Forbach et chez lui à Petite-Rosselle, rare sont les habitants qui s'aventurent à un commentaire. Ce lundi matin sur France Bleu Lorraine un ancien proche de Christophe Arend pendant la campagne expliquait mystérieusement "C'était malheureusement prévisible tout ça, mais j'ai pas envie d'en parler sinon je vais dire des choses désagréables"