La plainte pour agression sexuelle contre le député LREM Christophe Arend classée sans suite

La plainte de l'ancienne directrice de campagne du député LREM de Forbach n'ira pas plus loin. Le procureur de Sarreguemines a décidé, ce mercredi 29 novembre au soir, de la classer sans suite. La jeune femme accusait le député de harcèlement et d'agression sexuels.

Une personne pleine de contradictions. C'est en ces termes que le procureur de la République de Sarreguemines définit l'ancienne directrice de campagne du député LREM de Forbach Christophe Arend. Le 20 octobre dernier, la jeune femme de 29 ans avait porté plainte pour harcèlement et agression sexuels. Des faits niés en bloc par le député, qui a lui même porté plainte pour dénonciation calomnieuse.

Le procureur explique que 30 personnes ont été entendu et toute la correspondance entre Christophe Arend et son ancien directrice de campagne a été épluchée. Et que c'est en consultant les SMS échangés entre eux qu'il a classé la plainte de la jeune femme sans suite.

Le député maintient sa plainte pour dénonciation calomnieuse

Dans ces messages, c'est en effet souvent l'ancienne directrice de campagne qui envoyait des textos à caractère sexuel. Elle faisait selon le procureur des propositions sans équivoque au député, des avances qu'elle justifie en parlant "d'humour de camionneur".

C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Et Christophe Arend ne va pas en rester là. Il maintient sa plainte pour dénonciation calomnieuse et va saisir la justice.