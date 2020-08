Affaire Christophe Girard : une enquête pour "viol" ouverte par le parquet de Paris

Accusé d'abus sexuel par un homme dans un article du New York Times, l'ex-adjoint à la maire de Paris en charge de la Culture, est visé par une enquête pour viol, annonce le parquet de Paris ce mardi.

Le parquet de Paris annonce ouvrir une enquête pour "viol par personne ayant autorité", ce lundi, contre Christophe Girard, l'adjoint démissionnaire à la Culture à la mairie de Paris. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs. "Les investigations (...) s'attacheront à déterminer avec exactitude si les faits dénoncés sont susceptibles de caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l'action publique est acquise", précise le procureur dans un communiqué.

Dans un article de New York Time paru dimanche, un homme l'accuse d'avoir abusé sexuellement de lui quand il avait 15 ans. "Christophe Girard conteste ces dénonciations et ces faits avec la plus grande fermeté", avait réagi dans un communiqué de presse l'avocate de l'ancien élu parisien, Delphine Meillet. Elle a annoncé que son client "engagera des poursuites judiciaire en dénonciation calomnieuse" contre le quotidien américain.

L'ex-adjoint à la mairie de Paris avait été poussé à la démission fin juillet pour ses liens avec l'écrivain controversé Gabriel Matzneff, soupçonné lui-même de pédophilie.