Mort de Corentin : le parquet renvoie les deux chirurgiens en correctionnelle pour homicide involontaire

Il y aura bien un procès dans l'affaire de la mort de Corentin Jeras. Les deux chirurgiens de la clinique Claude-Bernard de Metz, Salah Benlahrir et Pierre-Noël Chipponi, en charge de l'opération ratée qui a coûté la vie à l'enfant de 11 ans, seront renvoyés en correctionnelle pour homicide involontaire, selon le réquisitoire du procureur de Reims que nous avons pu consulter et qui relate de nombreuses fautes.

Erreur de diagnostic

L'ordonnance pointe en premier lieu une erreur de diagnostic du docteur Benlahrir qui, selon les experts mandatés, a réalisé un "diagnostic prématuré d'appendicite" avec une "indication d'appendicectomie peu élevée". Le procureur soulignant "la difficulté pour le chirurgien de récuser un diagnostic posé la veille". Corentin n'avait pas d'appendicite et pour cause puisque les experts ont conclu au fait que l'enfant, qui souffrait de maux de ventre répétés, était atteint d'une colopathie fonctionnelle qui ne nécessite pas de traitement chirurgical.

Technique médicale défaillante et "entêtement"

C'est à la suite de ce mauvais diagnostic que l'opération de Corentin commence. Une opération menée par cœliochirurgie (technique de chirurgie non-invasive) jugée "imprudente" par les experts. Au cours de cette opération, l'aorte de Corentin est transpercée, s'en suit une importante hémorragie qui n'est repérée que tardivement.

Le docteur Chipponi est appelé en renfort mais met trois heures, un temps "anormalement long", pour suturer les plaies. Le procureur estime que le docteur Chipponi "a fait perdre un temps précieux" et "a fait perdre toute chance de survie" à Corentin. Il est également reproché au médecin d'avoir fait preuve "d'un entêtement irrationnel" pour avoir refusé l'aide d'un chirurgien cardio-thoracique, alors même que le personnel soignant l'y a enjoint "à sept reprises".

Un devoir de justice pour notre garçon

Une succession d'erreurs qui ont conduit à la mort de Corentin, le 1er novembre 2014. Six ans après, son père est soulagé d'obtenir un procès. "On va pouvoir profiter de l'audience de correctionnelle pour mettre les choses à plat. On veut des confrontations, on veut en savoir davantage sur ce qu'il s'est passé dans ce bloc opératoire, explique Pierre Jeras. Notre deuil on ne le fera jamais, par contre on a un devoir de justice envers notre garçon. On a aussi le devoir que des chirurgiens qui font n'importe quoi soient mis devant leurs responsabilités, que des directeurs d'établissement qui embauchent n'importe qui soient mis devant leur responsabilités. Moi je suis également médecin [psychiatre, ndlr] donc c'est aussi ma responsabilité morale que ça n'arrive plus."

Les parents de Corentin regrettent que la clinique Claude-Bernard de Metz ne soit pas poursuivie pénalement. Ils ont adressé un courrier en ce sens au parquet.