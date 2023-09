Affaire d'agression sexuelle du lycée Sasserno : l'ancien directeur blanchi

Dans un communiqué ce vendredi, l'avocat Niçois Philippe Soussi assure que son client, l'ancien directeur du lycée d'enseignement privé sous contrat institut Sasserno de Nice, a été totalement blanchi de toutes les accusations portées contre lui. Des accusations relayées par le diocèse de Nice.

L’enquête de police a "démontré que de telles infractions n’existaient absolument pas et je peux vous dire que si le moindre commencement de preuve avait pu être retenu contre le chef d’établissement, le parquet, qui est intransigeant en la matière, n’aurait évidemment pas manqué de le poursuivre", indique l'avocat.

Le parquet a fait preuve de discernement

Le parquet, insiste Me Soussi, "a su faire preuve de discernement dans une affaire difficile, je veux le souligner là, et je veux le souligner aussi pour le dénoncer, la Direction diocésaine de l’enseignement catholique et l’employeur du chef d’établissement (l’OGEC) n’en ont eu aucun et, bien pire, ont fait preuve d’une inhumanité absolue."

Des dénonciations parties d'un courrier anonyme envoyé à l'institut catholique. Dans la foulée, avant même qu'une enquête soit initiée par le parquet de Nice, la direction diocésaine avait pris position et mis à pied le directeur.