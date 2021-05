Affaire Dany Leprince : la cour de révision ordonne de nouvelles investigations

De nouvelles investigations vont être menées dans l'affaire de la tuerie de Thorigné-sur-Dué, 27 ans après les faits pour lesquelles Dany Leprince a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité : c'est ce qu'annonce l'avocat du Sarthois à France Bleu Maine, après une déclaration à l'Agence France Presse. Selon Me Olivier Morice, la commission d'instruction de la Cour de révision ordonne "la réalisation d'investigations techniques (expertises génétiques et biologiques des bols alimentaires), notamment au regard de l'évolution des connaissances et des techniques de recherches et comparaisons génétiques".

Vers un nouveau procès ?

Le 1er mars dernier, Dany Leprince, 64 ans, avait déposé une requête en vue d'obtenir un second procès et un acquittement. Condamné à la prison à perpétuité en 1997 pour le meurtre de son frère, sa belle-soeur et deux de ses nièces, il clame son innocence depuis de nombreuses années. Dany Leprince avait déjà déposé une requête en révision en 2006 mais celle-ci avait été rejetée par la justice.

La décision de la commission d'instruction rendue ce jeudi est "une excellente nouvelle pour Dany Leprince et tous ceux qui le soutiennent et recherchent la vérité dans ce dossier", a estimé Me Olivier Morice, qui assure avoir trouvé des témoins "qui rapportent des faits nouveaux et inconnus de la juridiction lorsqu'elle a statué".