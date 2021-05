Affaire Dany Leprince : la soif de vérité de Solène, seule rescapée du massacre de Thorigné-sur-Dué

Elle est à la fois la seule rescapée, l'une des victimes et l'une des énigmes de la tuerie de Thorigné-sur-Dué, dans la Sarthe, en septembre 1994. Solène Leprince, dont les parents et les deux sœurs ont été sauvagement assassinés dans le pavillon familial, s'est portée partie civile dans la nouvelle information judiciaire ouverte en fin 2014 contre X pour "meurtre et complicité de meurtre", suite au dépôt de plainte de Robert Leprince, le père de Dany Leprince. Une procédure dont a hérité Alain, le frère de Dany Leprince, suite au décès de Robert en 2016, à l'âge de 79 ans.

La démarche de la jeune femme, âgée aujourd'hui de 29 ans, ne relève pas d'une volonté de blanchir ou d'enfoncer son oncle, Dany, condamné à perpétuité pour ce meurtre en 1997 par la cour d'assises de la Sarthe. Lequel n'a cessé de clamer son innocence, après des aveux partiels en garde-à-vue. "Pour elle, la justice s'est prononcée, explique-t-on dans son entourage, mais elle veut savoir ce qui s'est passé pour elle, cette nuit-là, comment on l'a traitée, si on l'a baignée et ce qu'a fait exactement Martine Compain (ex-Leprince)."

Dany Leprince dans le box des accusés en 1997. © Maxppp - Franck Dubray

Que s'est-il passé pour elle cette nuit-là ?

Découverte indemne dans une chambre du pavillon ensanglanté le matin du 5 septembre 1994, en pyjama, vraisemblablement au réveil, la petite fille avait visiblement été changée et baignée. Un an et demi plus tard, elle racontera d'ailleurs à sa nounou, puis à la juge d'instruction que Martine, la femme de Dany, lui avait en effet donné le bain et qu'elle avait dormi avec elle. La petite Solène désignera aussi "tonton Dany" comme "celui qui a fait ça", alimentant ainsi la piste privilégiée par les enquêteurs.

Confronté aux propos de l'enfant, Martine Leprince avait livré une cinquième version différente des faits, expliquant avoir exfiltré l'enfant pendant la folie meurtrière de son mari, afin de laver ses pieds et ses jambes ensanglantés. Elle avait même ajouté avoir emmené la petite chez sa grand-mère dans la nuit, avant de venir la recoucher dans la maison du crime.

Solène a-t-elle été témoin du crime ? Pourquoi et comment a-t-elle échappé au massacre ? Martine s'est-elle effectivement occupé d'elle ? Ou bien était-elle cachée dans le grenier, comme elle l'a également dit à un moment ? Et si oui, avec qui ? Ses paroles de l'époque sont-ils crédibles ou relèvent-ils davantage de constructions à partir des discussions entre les adultes ? Aujourd'hui encore, beaucoup de ces questions restent sans réponse, y compris pour la jeune femme, qui a toujours assuré n'avoir aucun souvenir de cette nuit-là.

Vers une convergence avec une éventuelle révision ?

Élevée par sa tante, Solène a souhaité, à l'adolescence, "mettre à distance le drame familial", selon un psychologue qui l'avait rencontrée en 2007. Elle s'est construit une vie stable, une personnalité solide et a longtemps préféré ne pas se pencher sur l'affaire... Jusqu'à ces dernières années, lorsqu'elle a pris contact avec un avocat et exprimé son désir de vérité. Contacté par France Bleu Maine, Me François Saint-Pierre n'a pas souhaité faire de commentaire.

Ouverte depuis maintenant plus de six ans, cette information judiciaire ciblant d'éventuelles complicités avance doucement. Mais elle pourrait s'accélérer dans les prochains mois. Selon nos informations, la juge d'instruction mancelle chargée de l'enquête a demandé à obtenir la nouvelle requête en révision déposée dans l'affaire originelle par Me Olivier Morice, l'avocat de Dany Leprince. Si la révision aboutissait à la tenue d'un nouveau procès, il ne serait pas exclu que les deux procédures puissent converger.