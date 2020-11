Affaire Daval : avant le procès, une douleur mêlée de colère pour les parents d'Alexia

A quelques jours de l'ouverture du procès de Jonathann Daval pour le meurtre de sa femme Alexia devant le cour d'assises de Vesoul, les parents d'Alexia témoignent ce jeudi sur franceinfo. Ils attendent de ce procès que Jonathann soit désigné coupable. Ils disent aussi leur douleur et leur sentiment de trahison. Fin octobre 2017, le corps calciné d'Alexia Daval était retrouvé dans le bois d’Esmoulins, aux portes de Gray. En janvier 2018, son mari Jonathann Daval avait été arrêté et avait avoué.

à lire aussi Au cœur de l'affaire Daval

Ca ne changera pas notre douleur - Isabelle Fouillot

Pour les parents d'Alexia, si le procès sera nécessairement libérateur, il ne change pas la souffrance de ses trois dernières années . La souffrance, c'est d'abord celle d'avoir perdu leur fille pour toujours. Pour la maman d'Alexia, Isabelle Fouillot. "C’est nous qui avons pris le plus cher, c’est nous qui avons pris perpétuité. C’est Alexia qui n’est plus là." Elle souhaite "qu'on mette le mot coupable" sur Jonathann Daval.

La colère d'avoir été trompé

Pour les parents d'Alexia, la douleur se mêle aussi à la colère d'avoir été trompé par Jonathann. Durant trois mois, celui ci a joué le rôle du mari éploré, avant qu'il ne soit mis en examen. Il a alors reconnu avoir frappé et étranglé sa femme. "Au début c’est un garçon qu’on a aimé et puis au fil du temps on a découvert un personnage qu’on ne connaissait pas", explique Isabelle Fouillot. "On se rend compte que ce personnage a menti à tout le monde, à notre famille, à la France entière, je ne sais pas s’il a menti à sa famille."

Ces regrets et ce sentiment de trahison habitent aussi le père d'Alexia, Jean-Pierre Fouillot : "On n’a jamais rien vu venir, c’est ce qu’on se reproche moi et mon épouse".

La tromperie est d'ailleurs tellement forte que les parents d'Alexia ont fait graver une nouvelle inscription sur la tombe de leur fille. Dans le cimetière de Gray, le nom Daval a disparu. Il est désormais inscrit sur la pierre tombale celui d'Alexia Fouillot.

Les parents ont fait inscrire le nom de jeune fille d'Alexia Daval sur la tombe de leur fille à Gray © Radio France - Sophie Lallemand

à lire aussi Affaire Daval : une quinzaine de membres de la famille d'Alexia se constitue parties civiles

Retrouvez nos articles sur l’Affaire Daval

L’essentiel : De la disparition d’Alexia aux aveux de Jonathann, ce que l’on sait avant le procès

Podcast : Au cœur de l’affaire Daval, série en cinq épisodes

Expertises : Jonathann Daval aurait-il empoisonné sa femme ?

Explications : «Je voulais qu’elle se taise» déclare Jonathann Daval au psychiatre

Reconstitution : Jonathann Daval avoue avoir partiellement brûlé le corps de son épouse

Photos : une marche blanche à Gray pour rendre hommage à Alexia

Chronologie : L’affaire Daval, chronologie d’un mystère