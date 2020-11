Une quinzaine de membres de la famille d'Alexia vont finalement se constituer parties civiles durant le procès de Jonathann Daval, qui se déroulera du 16 au 20 novembre 2020. Parmi eux, des membres de la famille. C'est plus que les quatres parties civiles initialement déclarées.

Affaire Daval : d'autres parties civiles que le père, la mère, la soeur et le beau-frère d'Alexia

Il n'y aura pas que les parents, la soeur et le beau-frère d'Alexia comme parties civiles au procès de Jonathann Daval, qui se tiendra à la cour d'assises de Vesoul en Haute-Saône, du 16 au 20 novembre 2020. Une quinzaine de membres de la famille de la victime vont se constituer parties civiles. Parmi eux : des oncles, tantes, cousins et cousines de la victime.

Leur avocat est Me Gilles-Jean Portejoie, qui défend également le couple Fouillot, les parents d'Alexia.

"Il a été invité à la maison comme un membre de la famille, alors que l'on avait un meurtrier sous notre toit"

Lydia Fouillot est la soeur du papa d'Alexia. Elle avait 14 ans lorsqu'Alexia et née, et s'en est occupée lorsqu'elle était bébé. Pour le procès, elle se constituera partie civile.

Que justice soit rendue et que l'on puisse se rendre sur sa tombe tranquillement - Lydia, tante d'Alexia

Trois ans après sa mort, Lydia ne passe pas une journée sans penser à sa nièce. Elle attend beaucoup du procès : "le meurtrier nous a mentis pendant trois mois. Il a été invité à la maison comme un membre de la famille, alors que l'on avait un meurtrier sous notre toit et ça c'est impardonnable. J'attends qu'il soit condamné à perpétuité et qu'il ne ressorte jamais de prison, ce qu'il a fait est tellement monstrueux. Que justice soit rendue et que l'on puisse se rendre sur sa tombe tranquillement."

Jonathann Daval est poursuivi pour meurtre sur conjoint, et encourt la réclusion criminelle à perpétuité.