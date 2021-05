Affaire Daval : la famille et les proches d'Alexia obtiennent 165.000 euros de dommages et intérêts

L'épilogue de l'affaire Daval s'est écrit ce mardi à Vesoul. La cour d'assises de la Haute-Saône a accordé 165.000 euros de dommages et intérêts aux différents membres de la famille d'Alexia, tuée par son mari en 2017. Pour ce crime, Jonathann Daval a été condamné le 21 novembre 2020 à 25 ans de réclusion criminelle. La décision d'aujourd'hui vient reconnaître le préjudice subi par les proches de la victime, à travers ce crime, dans un contexte d'hypermédiatisation.

La somme est toutefois très inférieure à ce que les différents avocats des parties civiles avaient réclamé, à savoir plus de 800.000 euros. Si le cercle familiale proche, les parents et la soeur d'Alexia ont été -en partie- suivis, la famille plus éloignée a été déboutée de ses requêtes.

Une litanie de chiffres et de préjudices

Dans sa décision, la cour a détaillé les différents frais donnant lieu à dommages et intérêts, personne par personne. Ainsi, pour les parents d'Alexis, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot : les frais d'obsèques pour Alexia (5066,50 euros), le préjudice d'affection (selon la terminologie juridique) de 50.000 euros pour chacun des parents, le préjudice lié à la vente du bar-tabac du couple à Gray où Isabelle Fouillot était employée, au nom du manque à gagner (48.000 euros). Au total, une somme bien inférieure aux 365.000 réclamés par le couple.

Des sommes ont été attribuées également à Stéphanie Gay, le soeur d'Alexia, (18.000 euros) et son époux Grégory (8.000 euros). A cela s'ajoutent 3.000 pour leur fils. Mais ils sont déboutés des sommes réclamées au nom de l'enfant né après le drame.

En ce qui concerne les autres membres de la famille, la cour constate le manque de preuve de lien d'affection : la dizaine de personnes qui réclamait des dommages et intérêts est déboutée, sauf le parrain d'Alexia qui obtient 5.000 euros.

Enfin, 3.415 euros doivent être versés à la CPAM.

Les sommes réclamées lors de l'audience du 22 février s'élevaient à plus de 800.000 euros : outre la famille proche d'Alexia, une dizaine d'oncles et de tantes s'étaient manifestés. Les parents de la victime, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, demandaient, pour leur part, 365.000 euros, pour le préjudice moral, les frais d'obsèques et la vente du bar-tabac de Gray.

Ces sommes avaient été jugées "disproportionnées" par les avocats de Jonathann Daval. De son côté, l'avocat général, Emmanuel Dupic, avait souhaité une "décision apaisante pour l'ensemble des parties".