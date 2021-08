Meurtre d'Alexia Daval: l'avocat de Jonathann annonce à son tour un livre sur l'affaire

Ce sont finalement deux livres qui vont sortir coup sur coup en octobre 2021 sur l'affaire Daval, et nul doute que les points de vue ne seront pas les mêmes. Quelques jours après l'annonce par la famille d'Alexia Daval de la publication prochaine d'un ouvrage consacré à la mort de leur fille, c'est au tour de l'avocat de Jonathann Daval, le bisontin Randall Schwerdorffer, d'annoncer la sortie d'un livre.

Les révélations dévoilées en avant-première par l'avocat de Jonathann" - l'éditeur du livre

Le pénaliste co-signe avec le journaliste Frédéric Gilbert un ouvrage titré "Je voulais qu'elle se taise". L'éditeur, Hugo Doc, promet "les révélations dévoilées en avant-première par l'avocat de Jonathann Daval". D'après le texte de présentation du livre, l'ouvrage entend "analyser l'affaire Daval sous l'angle de la tragédie amoureuse" , pour comprendre "comment et pourquoi celle-ci est devenue en quelques jours le fait-divers le plus médiatisé de ces dernières années" et montrer "comment ce drame se démarque des trop nombreux féminicides que la France a connu en 2017". L'ouvrage paraitra le 14 octobre, soit quinze jours avant le livre de la famille Daval "Alexia notre fille".

Le corps d'Alexia Daval avait été retrouvé en octobre 2017 dans le bois d'Esmoulins, près de son domicile de Gray-la-Ville, en Haute-Saône, deux jours après sa disparition, signalée par son mari Jonathann. Arrêté trois mois plus tard alors qu'il jouait le mari inconsolable, ce dernier a reconnu le meurtre de son épouse. Il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Haute-Saône en novembre 2020.