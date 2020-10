Affaire Daval : la défense de l'accusé réclame le report du procès à cause du coronavirus

Lundi 26 octobre 2020, les avocats de Jonathann Daval ont réclamé le report du procès de leur client. Johnathann Daval a reconnu avoir tué son épouse Alexia chez eux à Gray la Ville il y a deux ans. Il doit être jugé du 16 au 20 novembre par la cour d'assises de Haute-Saône, au palais de justice de Vesoul.

"On aimerait une salle plus grande, où il y aurait plus de distanciation"

La défense de l'accusé estime qu'à cause du coronavirus et des règles sanitaires, les conditions ne sont pas réunies pour mener un procès si important. Maître Randall Schwerdorffer, l'avocat de l'accusé, dit avoir appris les conditions drastiques dans lesquelles sera organisé le procès, dans un article de nos confrères de l'Est Républicain. Il regrette qu'il n'y ait pas eu plus de concertation.

Il veut écrire à la cour d'appel de Besançon pour demander un décalage d'un ou deux mois :

"On se retrouve dans une cour d'assises qui ne peut pas accueillir un procès de qualité" : Maître Randall Schwerdorffer Copier

L'avocat dément vouloir repousser le procès pour que son client puisse comparaître libre. En France, la durée maximale de la détention provisoire est de deux ans, celle de Jonnathan Daval a déjà été prolongée à titre exceptionnel. "L'objectif n'est pas de tendre un piège pour obtenir une remise en liberté d'une façon déloyale dans le cadre du procès," insiste-t-il.

Au procès des attentats de 2015, le débat sur le port du masque a également eu lieu. Le 7 septembre 2020, le port du masque est redevenu obligatoire en permanence. Le public y a aussi été limité, et le procès a suivi son cours.

Pour l'instant, le procureur de la république de Vesoul Emmanuel Dupic n'a pas souhaité répondre à cette demande.