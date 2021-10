Affaire Daval : les parents d'Alexia publient un livre en mémoire de leur fille

"Alexia, notre fille" , c'est le titre du livre publié ce jeudi par Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia, tuée en 2017 par son mari Jonathann Daval. Ce 28 octobre, cela fait quatre ans que la jeune femme est morte.

Isabelle et Jean-Pierre Fouillot publient ce jeudi Alexia, notre fille, un livre où ils relatent la façon dont ils ont vécu "l'affaire Daval", cette affaire qui a défrayé la chronique judiciaire et médiatique. Ce 28 octobre, cela fait quatre ans que Jonathann Daval a signalé la disparition de son épouse Alexia, 29 ans. Depuis, il y a eu les mensonges, puis les aveux, de nombreux rebondissements et enfin le procès, avec la condamnation du mari meurtrier à 25 ans de réclusion criminelle.

Les parents d'Alexia se sont sentis "manipulés"

Les mensonges de Jonathann Daval ont particulièrement marqué les époux Fouillot. Le mari d'Alexia a prétendu pendant des mois que la jeune femme avait disparu alors qu'il l'avait tuée et qu'il avait tenté de brûler son corps dans une forêt. Jusqu'à ses aveux, en janvier 2018, Jonathann Daval est resté particulièrement proche de sa belle-famille. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot se sont sentis "manipulés depuis le premier jour".

A cela s'ajoutent les accusations prononcés par le suspect, et la défense de Jonathann Daval, qui présentait Alexia comme une femme à la "personnalité écrasante", sujette à des "crises" et des "accès de violences extrêmement importants". "Ces mots me transpercent comme autant de poignards", écrit Isabelle Fouillot.

Pour restaurer, en quelque sorte, la mémoire de leur fille, les parents d'Alexia ont fait modifié la stèle au cimetière de Gray : il est écrit Alexia Fouillot, avec son nom de jeune fille, donc, et non plus Alexia Daval.

Dans ce livre, coécrit avec le producteur Thomas Chagnaud, le couple évoque également la "pression des médias", et la ville "envahie de journalistes". Cette pression a aussi été mal supportée par les habitants de Gray. Une affaire "trop médiatisée", qu'on laisse "Alexia reposer en paix", déplorent des Graylois rencontrés par Jean-François Fernandez de France Bleu Besançon.

Deux livres, deux regards sur l'affaire Daval

Le 14 octobre, l'avocat de Jonathann Daval, Randall Schwerdorffer, a également publié un ouvrage, Je voulais qu'elle se taise, un titre qui fait référence aux propos de son client sur le moment du meurtre. Les deux livres figurent dans les rayons de la seule librairie de Gray.

Deux livres sur l'affaire Daval, deux regards différents sur les faits. Pour Lucile, la libraire, "les gens essaient de se faire leur propre opinion en lisant les deux parties". "Ça nous touche personnellement", ajoute-t-elle, "Gray est une petite ville, les gens se connaissent tous".