Affaire Daval : Me Schwerdorffer devant la justice le 23 janvier 2020 pour violation du secret professionnel

Le procès de Me Randall Schwerdorffer, l'avocat de Jonathann Daval poursuivi par le parquet de Besançon pour violation du secret professionnel dans l'affaire Daval, aura lieu jeudi 23 janvier 2020 à Strasbourg.

Demande de dépaysement du procès

En mars 2019, le pénaliste bisontin a une première fois été convoqué devant le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier. Mais l'audience a été renvoyée car quelques jours plus tôt, les avocats de Randall Schwerdorffer avaient formulé une demande de report au parquet général. Ses conseils demandaient le dépaysement du procès et un délai pour préparer la défense de leur client. Me Schwerdorffer souhaite en effet ne pas être jugé en Franche-Comté car son cabinet d'avocats y traite de nombreuses affaires.

En mai dernier, le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a une nouvelle renvoyé l'affaire puisque la chambre criminelle, qui a acté le dépaysement du procès, n'avait alors toujours pas statué sur le lieu. Rebelote en juillet.

Procès à Strasbourg

Pour rappel, Me Schwerdorffer, l'avocat de Jonathann Daval, avait demandé à être jugé par la 17e chambre du tribunal de Paris, une formation spécialisée dans les affaires de presse et de liberté d'expression. Le parquet, lui, avait demandé un dépaysement à Strasbourg. La chambre criminelle a finalement opté pour Strasbourg. Et la date du procès est désormais connue. Ce sera le jeudi 23 janvier 2020, a précisé l'un de ses avocats, Me Jean-Baptiste Euvrard.

Le pénaliste est poursuivi pour avoir parlé à la mère de son client (ndlr : Jonathann Daval), pendant que celui-ci participait à une confrontation, le 7 décembre 2018. Quelques minutes plus tard, Jonathann Daval avouait à nouveau avoir tué, "accidentellement" selon lui, son épouse Alexia.

