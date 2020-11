Affaire Daval : refus d'ouvrir quelques restaurants à Vesoul pendant le procès

La préfecture de Haute-Saône refuse l'ouverture de certains restaurants de Vesoul pendant le procès de l'affaire Allexia Daval. Elle annonce ce jeudi matin qu'elle ne prendra pas cette arrêté d'autorisation. Le maire de Vesoul Alain Chrétien proposait d'ouvrir certains restaurants entre lundi 16 novembre et vendredi 20 novembre, le temps de la durée du procès de Jonathann Daval, devant la cour d'assises. Mais pour la préfecture, "la priorité reste l'application des mesures sanitaires" et refuse tout dérogation pendant le reconfinement et cette période de fermeture des restaurants.

Une dizaine de restaurants concernés

L'audience doit réunir une centaine de personnes : avocats, famille, journalistes, techniciens etc. L'idée du maire de Vesoul était de permettre à ces personnes de pouvoir manger dans une dizaine de restaurants situés dans les environs du palais de justice, en vieille ville. Alain Chrétien proposait une ouverture midi et soir, réservée uniquement aux personnes accréditées pour le procès et avec le respect d'un protocole sanitaire. Une convention devait être signée avec les restaurateurs.

Des parkings réservés

Côté logistique, les parkings de l’ancien collège Gérôme situé à côté du palais de justice seront sécurisés et transformés en parking presse pour toute la semaine du procès.

Jonathann Daval doit être jugé pour la mort de sa femme Alexia, en 2017 à Gray-la-Ville.