Affaire de drogues : à Nantes désormais les habitants peuvent témoigner sous "x"

La lutte contre le trafic de stupéfiants devient une priorité dans tous les quartiers de Nantes. Le procureur de la République de Nantes annonce que Police, Gendarmerie et Ville de Nantes vont désormais concentrer leurs efforts pour que cessent les violences liées au trafic de drogue.

Ces derniers mois les coups de feu se sont multipliés dans les quartiers nantais avec des conséquences plus ou moins graves sans jamais pour autant faire de mort. Devant la multiplication des faits divers, le procureur de Nantes a décidé d'élargir le champ d'action du Groupe Local de Traitement de la Délinquance (GLTD). Initialement prévu pour le seul quartier de Malakoff, il est désormais étendu à l'ensemble du territoire nantais.

Police, Gendarmerie et Ville de Nantes vont désormais concentrer leurs efforts pour que cessent les violences liées au trafic de drogue. Une action coordonnée et concertée. Des enquêteurs spécialisés seront ainsi mobilisés, il s'agit des groupes criminels et des groupes stupéfiants de la Police Judiciaire et de la Sûreté Départementale ainsi que la Gendarmerie.

Il y a une problématique sur les quartiers nantais. Il y a une recrudescence des règlements de compte avec arme, souvent en lien avec le trafic de stupéfiants. Le but du GLTD c'est de s'attaquer à la criminalité organisée - le procureur de la République Pierre Sennès."

L'adjoint à la mairie de Nantes en charge de la sécurité Gilles Nicolas se félicite de cette annonce et espère en conséquence la mobilisation des habitants.

Si les services justice, police, gendarmerie se mobilisent, il faut que les habitants aussi se mobilisent. Qu'ils portent témoignage. Systématiquement ce sera sous "x". Les gens peuvent témoigner, ils seront protégés- Gilles Nicolas."