Affaire de favoritisme : le ministre du Travail Olivier Dussopt sera jugé du 27 au 30 novembre

Le ministre du Travail et ancien maire d'Annonay, Olivier Dussopt, sera jugé à Paris du 27 au 30 novembre pour favoritisme , a appris franceinfo de source judiciaire. L'enquête du Parquet national financier (PNF), ouverte en 2020, vise un contrat conclu en 2009 entre l'actuel ministre du Travail, alors député-maire d'Annonay, et un groupe de traitement des eaux, la Saur. Le PNF soupçonne un arrangement entre les deux parties.

L'enquête, ouverte initialement pour prise illégale d'intérêt, visait à vérifier de possibles faits de "corruption" concernant deux œuvres d'art offertes en 2017 à Olivier Dussopt par un dirigeant local de la Saur : deux lithographies du peintre Gérard Garouste, estimées à un peu plus de 2.000 euros. Ce n'est finalement pas pour ces cadeaux qu'Olivier Dussopt est inquiété, mais pour des faits plus anciens découverts durant l'enquête.

"Aucune corruption ne m’est donc reprochée"

"Aucune corruption ne m’est donc reprochée", s'est félicité le ministre via un communiqué. "Le Parquet financier a fait son travail et procédé à une enquête et de multiples investigations qui ont fait émerger cinq griefs possibles de reproches", a-t-il ajouté. "Le Parquet considère que quatre sur cinq de ces griefs n’ont aucune consistance et il les a classés sans suite."

En février dernier, Olivier Dussopt avait "contesté" sur France Inter l'idée d'un "arrangement" avec le groupe de distribution de traitement de l'eau lorsqu'il était maire d’Annonay. À l'époque, en plein cœur de la mobilisation contre la réforme des retraites, Matignon avait rapidement indiqué que le ministre gardait "toute la confiance de la Première ministre". Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron avait apporté son "soutien total" à l'ancien député-maire d'Annonay.