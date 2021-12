Trois personnes sont mis en examen pour le meurtre de Max-Paul Broutin. Deux hommes et une femme interpellé par les gendarmes ce mardi. Selon le parquet de Pau, ils ont partiellement reconnu les faits.

Affaire de Juillan : deux hommes et une femme mis en examen pour meurtre

Dans l'affaire du meurtre de Juillan, trois personnes ont été mises en examen pour meurtre dans la nuit de jeudi à vendredi. Deux hommes et une femme qui ont été interpelés mardi, ont été présenté à une juge d'instruction tard ce jeudi soir au palais de justice de Pau. Selon le parquet, ils auraient partiellement reconnu les faits. Il s'agit d'amis de la victime, Max-Paul Broutin, un homme de 40 ans qui vivait à Laroin et originaire de Poey de Lescar. Il a été tué dans la soirée du samedi 20 novembre. Son corps a été placé dans le coffre de sa voiture et celle ci a été incendiée. Cécile Gensac la procureure de Pau précise que deux des trois mis en examen sont connus de la justice. L'un des deux a même déjà été condamné par une cour d'assises à 20 ans de réclusion criminelle.