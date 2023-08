Affaire de l'eau contaminée à la légionelle, 300 habitants de la cité Air Bel poursuivent leurs bailleurs

Des bailleurs sociaux (Unicil, Logirem et Erilia) qui sont poursuivis, par les habitants de ce quartier défavorisé, pour "réparation d'un préjudice d'anxiété et d'un trouble de jouissance"

Dans cette cité du 11eme arrondissement de Marseille, les habitants dénoncent depuis des années la mauvaise qualité de l'eau courante qui sent très souvent le chlore et dont les analyses révèlent aujourd'hui encore des traces de légionelle, l'avocate des plaignants argumente: "Vous avez des locataires qui survivent avec un risque, pour nous avéré, de contracter une maladie", pour Maitre Soraya Slimani, faire ce procès c'est révéler un scandale sanitaire.

"On ne peut imaginer l'angoisse de prendre une douche en cessant de respirer par peur de tomber malade" - Maitre Soraya Slimani, avocate des plaignants

En 2017 Djamel Haouache, âgé de 46 ans est mort, après être tombé dans le coma. Les investigations relèveront un taux de "Legionella pneumophila", trois fois supérieur à la normale dans les canalisations au moment du décès, l'une des sœurs de Djamel dit aujourd'hui sa colère: "Je n'ai pas pu empêcher mon frère de mourir", se désole Djamila Haouache.

"Vous vous rendez compte ? l'eau qui vous tue ? non mais c'est grave !" s'indigne Djamila Haouache la sœur de Djamel décédé en 2017

Depuis le drame, les bailleurs mettent en avant les travaux effectués sous le contrôle de l'ARS (agence régionale de santé), l'eau reste imbuvable et odorante témoignent les 6000 habitants d'Air Bel qui, pour bon nombre d'entre eux continuent d'acheter des packs d'eau minérale pour éviter de consommer l'eau du robinet.

Premier volet judiciaire au civil ce vendredi pour "réparation d'un préjudice d'anxiété et d'un trouble de jouissance"

avant un procès au pénal qui lui, est toujours en cours d'instruction.