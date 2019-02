Affaire de l'erreur d'injection à la clinique Marzet de Pau : l'infirmière reconnue seule coupable

Pau, France

Le tribunal correctionnel de Pau a rendu son délibéré dans l'affaire de cette infirmière de la clinique Marzet qui s'est trompée dans les ampoules à perfuser. La clinique Marzet est relaxée, et l’infirmière fautive condamnée à une peine de principe.

Admise aux urgences en 2013, la patiente, qui avait mal au ventre, s'est vu injecter du curare, un anesthésiant puissant à la place d'un antidouleur d'usage courant. La patiente a été sauvée, et cette erreur est sans conséquence pour sa santé. L'infirmière a été condamnée à 1500 euros d'amende avec sursis. Et donc la clinique, à qui on reprochait un mauvais stockage des produits (les deux médicaments étaient dans le même frigo) est blanchie dans cette affaire. Durant le procès il y a une semaine, comme au moment de rendre le jugement ce jeudi, l'infirmière, très affectée, était entourée et soutenue par ces collègues, dont Cécile. Ecoutez son témoignage.