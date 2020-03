Affaire de l'institutrice à Tomblaine : les enfants et parents approchés par France Victimes 54

Depuis ce lundi 9 mars, 118 élèves d'une école de Tomblaine, sont entendus en tant que témoins dans le cadre de l'affaire d'une institutrice soupçonnée d'avoir violé ses deux filles avec la complicité de son mari et son amant. France Victimes 54 accompagne les parents et enfants durant la procédure.

Depuis lundi, 118 élèves d'une école de Tomblaine sont entendus par la brigade de protection sociale du commissariat de police, dans le cadre de l'affaire de cette institutrice soupçonnée d'avoir violé ses deux filles âgées de cinq et sept ans avec la complicité de son mari et de son amant. Ces auditions se tiennent à la demande de la juge d'instruction, pour s'assurer qu'il ne se soit rien passé entre la mise en cause et ses élèves. "Les enfants sont donc, à ce stade, entendus en tant que témoins, et non victimes", précise la présidente de France Victime 54 Anne-Sophie Gavriloff.

"Apaiser les parents"

L'association et ses douze employés sont mobilisés pour accompagner les parents et les enfants pendant toute la période des auditions. En tout, 140 personnes ont été contactées. Les enseignants et les équipes éducatives ont également été écoutés. Un "dispositif exceptionnel", selon les termes d'Anne-Sophie Gavriloff, déployé pour expliquer aux parents la procédure et proposer un appui. Jusqu'ici, les réunions, collectives, se sont déroulées à la mairie de Tomblaine et dans l'école concernée. "On est là et apaiser les choses, explique Blandine Devaux-Collin directrice de France Victimes 54. Les parents ont eu une phase de colère, d'incompréhension et surtout de peur."

Blandine Devaux-Collin directrice de France Victimes 54. Copier

Appuyé de juristes et de psychologues, France Victime 54 s'emploie donc à rassurer les parents. "On leur a expliqué que la brigade des mineurs est là pour protéger l'enfant. On a démystifié tout ce qui est de l'ordre de la convocation, ce qui permet de rendre les parents plus à l'aise avec cette situation par rapport au discours qu'ils ont avec leur enfant et à l'enfant de mieux comprendre," détaille Blandine Devaux-Collin. Les parents peuvent, s'ils le souhaitent, prendre rendez-vous individuellement auprès de France Victimes 54.