Affaire de La Bastide-Clairance : Sofiya Bodnarchuk veut récupérer la garde de sa fille

Sofiya Bodnarchuk est de retour devant la justice. Plus pour le procès-feuilleton du double assassinat des parents de son compagnon Kévin Rouxel, pour lequel elle a été acquittée et lui condamné à 30 ans de détention. Cette fois-ci, c'est aux juges pour enfants que la jeune femme de 30 ans à affaire. Désormais libre après 56 mois de détention, elle souhaiterait récupérer la garde de sa fille de neuf ans et demi, élevée depuis le drame de La Bastide-Clairance par sa grande-tante.

Quatre heures d'audition

Ce mercredi 29 mars, trois juges pour enfants ont passé quatre heures à écouter toutes les parties afin de pouvoir se prononcer. D'un côté, Sofiya Bodnarchuk donc, et de l'autre, la grande-tante, qui refuse de laisser la petite Alice à sa mère, expliquant que l'enfant fait un rejet de Sofiya Bodnarchuk, a contrario de son père, pourtant derrière les barreaux.

Les services éducatifs ont également leur mot à dire dans une procédure ultra-sensible, puisqu'il est question de l'avenir d'une petite fille qui a assisté à la mort violente de ses grands-parents. La mesure de placement devrait être renouvelée. Reste encore à déterminer dans quelles conditions Sofiya Bodnarchuk pourra voir sa fille. La décision sera rendue le 25 avril prochain.