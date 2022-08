Affaire de la chasse sur les hauts-plateaux du Vercors : Jean-François Noblet fait appel

Condamné fin juillet pour diffamation après avoir accusé le président du département de l'Isère et un vice-président de "chasse présidentielle", l'écologiste Jean-François Noblet annonce avoir fait appel.

Le militant écologiste isérois Jean-Francois Noblet annonce ce vendredi avoir fait appel de sa condamnation pour diffamation envers le président du conseil départemental, Jean-Pierre Barbier et son vice-président à l'agriculture et à la forêt Fabien Mulik. Le co-fondateur de la Frapna les avait accusés d'avoir créé une "chasse présidentielle" dans la réserve naturelle des hauts-plateaux du Vercors. Une chasse par ailleurs inutile de son point de vue en matière de gestion des populations de cervidés. Jean-François Noblet avait été condamné, le 29 juillet dernier, à 2 000 euros avec sursis et à verser 2 000 euros à chacun des deux élus.