Affaire de la Couronnerie : Jean-François Bordat se pourvoit en Cassation

L'affaire de la Couronnerie n'est pas tout à fait terminée.Jean-François Bordat, l'ancien directeur de l'entreprise d'insertion de St-Pryvé-St-Mesmin a décidé de se pourvoir en Cassation : "J'ai formalisé le pourvoi ce lundi", précise son avocat Me Bruno Césaréo. Le pourvoi est suspensif : le jugement rendu par la Cour d'appel d'Orléans ne s'appliquera donc pas immédiatement.

ⓘ Publicité

La condamnation est suspendue

Jean-François Bordat avait été condamné mardi à 3 ans de prison dont 18 mois ferme et à une amende de 100 000 euros pour détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Agé aujourd'hui de 74 ans, il avait dirigé la Couronnerie pendant 10 ans, jusqu'à son licenciement en 2013, multipliant les notes de frais sans justificatif et se faisant octroyer des cadeaux et des faveurs personnelles de la part d'entreprises en échange de marchés.

La Couronnerie devra patienter encore pour être indemnisée

Le jugement de la Cour d'appel prévoyait aussi qu'il devait indemniser la Couronnerie à hauteur de 150 000 euros (bien loin des 2,5 millions d'euros qu'avait réclamés l'association lors du procès). Là aussi, la somme ne sera pas versée tant que la Cour de Cassation ne s'est pas prononcée ; la Couronnerie, qui s'appelle aujourd'hui Tand'Hem, emploie notamment des personnes handicapées et compte au total 700 salariés répartis sur 10 sites en France.