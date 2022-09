Affaire de la Couronnerie : le procès en appel s'ouvre ce mardi matin à Orléans

La Cour d'appel d'Orléans se penche à son tour sur l'affaire de la Couronnerie : détournement de fonds publics et corruption présumés dans l'entreprise d'insertion de St-Pryvé-St-Mesmin. En 1ère instance, l'ex-directeur Jean-François Bordat avait été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme.

L'affaire de la Couronnerie de nouveau devant la justice : la Cour d'appel d'Orléans va se pencher à son tour sur ce dossier de corruption et de détournement de fonds publics présumés au sein de l'entreprise d'insertion de St-Pryvé-St-Mesmin, qui emploie notamment des travailleurs handicapés. A la barre, ils seront de nouveau 7 prévenus en "col blanc" - tous condamnés en 1ère instance. Avec en figure de proue : Jean-François Bordat, 74 ans, ancien directeur de la Couronnerie pendant plus de de 10 ans, jusqu'à son licenciement pour faute grave en 2013.

1 an ferme pour Jean-François Bordat lors du premier procès

A l'issue du premier procès en 2020, Jean-François Bordat avait été condamné à 3 ans de prison dont 1 an ferme, et l'obligation de verser 620 000 euros à la Couronnerie pour le préjudice subi. L'ancien délégué général du Medef du Loiret (qui s'appelait alors l'UDEL, Union des entreprises du Loiret) a fait appel - en cohérence avec son attitude lors des débats : "je n'ai pas l'impression d'avoir volé qui que ce soit" avait-il affirmé à plusieurs reprises.

Les notes de frais suspectes, en hôtels et restaurants à Paris, pour 30 000 € ? "C'était pour démarcher de nouveaux clients" avait justifié Jean-François Bordat, quand bien même les établissements choisis étaient le Baltimore, près de la Tour Eiffel, ou le Castille, près de la place Vendôme, un 5 étoiles. Les marchés signés sans mise en concurrence entre la Couronnerie et des entreprises qui, en échange, lui accordaient des faveurs à titre personnel ? Des pratiques courantes dans le monde des affaires, avait-il expliqué - quand bien même les cadeaux concernaient des travaux dans sa propriété privée d'Ardon (l'entretien du jardin, la pose d'un adoucisseur d'eau, notamment)- un séjour à Belle-Ile-en-Mer ou encore l'organisation du vin d'honneur du mariage de sa fille.

La Couronnerie vient de changer de nom pour tourner la page

"Tout simplement écœurant" avait alors répondu, dans son réquisitoire, la procureure Céline Visiédo, qui avait dénoncé "un véritable système de corruption". Les six autres prévenus - un ancien cadre de la Sodexho (l'entreprise de restauration collective qui avait organisé le fameux vin d'honneur précité), un paysagiste, un architecte orléanais et trois entrepreneurs du secteur du BTP - avaient d'ailleurs tous été condamnés pour "corruption active", avec des peines allant de 6 à 12 mois de prison avec sursis, et pour cinq d'entre eux d'une amende allant de 3 000 € à 10 000 €.

Le procès devant la Cour d'appel est prévu pour durer 2 jours. Des anciens salariés, qui n'avaient pas pu assister à l'audience il y a 2 ans en raison des restrictions sanitaires, ont prévu de se rassembler devant le tribunal ce mardi matin. La Couronnerie, qui est spécialisée dans le conditionnement et le façonnage, a changé de nom cet été pour devenir T'Hand'M. Elle compte au total 700 salariés répartis sur 10 sites en France.